Секреты идеального перелета: как выбрать лучшее место в самолете

Бронирование авиабилета занимает считанные минуты, однако выбор места часто остается без внимания путешественников. Удачно подобранное кресло способно не только повысить уровень комфорта во время полета, но и сохранить отличное настроение до самого приземления.

Как отмечает Glamour , правильное место в салоне может существенно изменить впечатление от перелета. Бортпроводники советуют не полагаться только на случай, а учитывать расположение кресла относительно крыла, прохода и аварийного выхода.

Какое место в самолете считают самым удобным?

По словам опытных бортпроводников, самым комфортным вариантом часто становится место в первой трети салона перед крылом. Там обычно тише, а еще после посадки можно скорее выйти из самолета, что особенно удобно при сжатых пересадках.

Отдельный плюс такого расположения – менее ощутимая турбулентность. Для тех, кто нервничает во время полета, это может стать решающим доводом в пользу передних рядов.

У окна или у прохода – что выбрать?

Выбор между окном и проходом зависит от привычек пассажира. Тем, кто любит спать во время полета, больше подойдет место у окна – там легче опереться головой и не придется каждый раз вставать, когда соседям нужно пройти.

Вместо этого пассажирам, которые часто двигаются по салону или просто не любят долго сидеть на одном месте, комфортнее у прохода. Это также удобный вариант для тех, кто не хочет постоянно обращаться к соседям за разрешением выйти.



Возле прохода будет комфортнее тем, кто часто двигается по салону / Фото Pexels

Почему места у аварийного выхода не для всех?

Места у аварийного выхода привлекают дополнительным пространством для ног, но подходят не каждому. Пассажир в этом ряду должен быть готов в случае необходимости помочь экипажу, поэтому требования к таким местам достаточно строги.

Поэтому бортпроводники могут пересадить человека, если он летит с маленьким ребенком, имеет ограниченную подвижность, недостаточно владеет английским языком или по медицинским причинам не сможет выполнить нужные действия. Именно поэтому к выбору такого кресла следует относиться внимательно.

Обратите внимание! У задней части самолета тоже могут быть свои бонусы. На некоторых рейсах именно оттуда начинают разносить еду и напитки, так что пассажиры из хвоста салона иногда получают сервис первыми.

В то же время, не все удобные места обязательно расположены спереди. Если рейс заполнен не полностью, у хвоста салона иногда остается больше свободного пространства, а значит, есть шанс на более спокойный перелет без соседей рядом.

Какие места в самолете лучше обходить?

Эксперты советуют внимательно смотреть, где именно в салоне расположены туалеты. Вблизи них обычно больше шума, движения и неудобств, так что отдохнуть во время полета там гораздо сложнее.

Также менее удачные места – те, по которым уже нет других рядов. У таких кресел спинки часто не откидываются или имеют очень ограниченный угол наклона, а это особенно ощутимо во время долгого перелета.