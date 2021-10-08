Улететь по этому направлению можно один раз в неделю – по четвергам. Однако с 19 декабря рейсы будут осуществляться еще и в воскресенье.

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Wizz Air запустил рейсы из Абу-Даби в Одессу

Полеты на рейсе Одесса – Абу-Даби лоукостер будет выполнять на новых самолетах Airbus A321neo, содержащие 239 пассажиров.

Стоимость авиабилетов

Самые дешевые билеты на эти рейсы до конца года стоят от 969 гривен в одну сторону.

Они включают перевозку только ручной клади с габаритами 40х30х20 сантиметров и весом 10 килограммов.

Расписание рейсов

Абу-Даби 12:50 – Одесса 16:10, четверг

12:50 – 16:10, четверг Одесса 16:45 – Абу-Даби 23:30, четверг

Отметим, ранее Wizz Air заявил, что перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, которые ранее закрыл.

Условия въезда в Абу-Даби

Вакцинированный турист, который планирует въехать на территорию Абу-Даби, должен:

перед поездкой предоставить на сайте или в приложении Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства сертификат о вакцинации;

перед посадкой на рейс в Абу-Даби предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделан не позже, чем за 48 часов до вылета;

прибывшие из стран "зеленой зоны", обязаны на 6 день после прибытия пройти повторное тестирование;

те, кто прибывает из других стран, должны сдать повторные тесты на 4 и 8 день пребывания в Абу-Даби.

Невакцинированные путешественники, приезжающие в Абу-Даби из государств "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-тест после прилета и на 6 и 9 день пребывания. Прибывшие из других стран обязаны отправиться на 10-дневный карантин.

По данным Worldometer, по состоянию на 8 октября 2021 года в ОАЭ выявлено 737 373 случаев заражения коронавирусом, из них 2 109 летальных.