Лоукостер Wizz Air отменил все рейсы в Россию на весь летний сезон

Венгерский лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы в Россию и из страны-агрессора. По данным перевозчика, полеты не будут совершаться по меньшей мере до 30 октября.

Об официальном приостановлении сотрудничества с российским рынком авиакомпания сообщила 1 апреля. Отметим, что до этого Wizz Air столкнулся с критикой поддержки России.

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Лоукостер разорвал сообщение с Россией к 30 октября

Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона, до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования. О дальнейших изменениях будет уведомлено в установленном порядке,

– говорится в сообщении компании.

Это уже не первая попытка венгерского авиаперевозчика выйти с рынка России. 27 февраля Wizz Air объявил о прекращении полетов в Россию, но уже 31 марта на сайте возобновилась продажа билетов на рейсы из России на летне-осенний период.

Также в компании сообщили, что будут помогать переселенцам из Украины добраться в другие страны мира и предоставили украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.

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