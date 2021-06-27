Лоукостер Pegasus Airlines открывает еще один рейс из Одессы в Турцию: детали

Лоукостер Pegasus Airlines возобновит авиасообщение между Одессой и Анкарой. Рейсы будут проходить два раза в неделю в ночное время.

Компания уже получила все необходимые разрешения для осуществления воздушного маршрута. Первый рейс состоится 13 июля.

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Что известно о рейсе Анкара – Одесса

График полетов

Из Одессы: по средам и субботам в 03:20 и прилетать в Турцию в 04:50.

Обратный рейс из Анкары будет проходить по вторникам и пятницам в 23:45 с прибытием в 01:20.

Какова стоимость билетов

Продажи билетов уже открыты. Билет в обе стороны с багажом до 20 килограммов будет стоить от 120 долларов.

В формате низкого тарифа с ручной кладью с габаритами до 55х40х20 сантиметров стоимость билетов туда и обратно составит от 105 долларов.

Детали про рейс

Рейсы возобновили после 4-летнего перерыва. Его отменять из-за низкого спроса, пассажиры из Одессы чаще бронировали места на рейс в Стамбул. Однако, из-за пандемии ввели ограничения на количество рейсов.

В 2021 году Pegasus Airlines получил разрешение на возобновление обоих рейсов. В компании пояснили, что возвращение рейса Анкара - Одесса обоснованное повышенным спросом туристов.

Правительство Турции не вводил ограничений и не имеет требований относительно обязательной вакцинации в Туристов.