Дуа Липа рассказала, где любит отдыхать в Европе: список мест, покоривших певицу

Британская певица Дуа Липа разработала авторский путеводитель с интереснейшими локациями Европы, которые следует посетить каждому путешественнику. В ее персональном списке оказались уютные романтические заведения, секретные пиццерии и уникальные культурные центры.

Знаменитость активно путешествует по миру и уже успела сформировать собственные рекомендации для незабываемого отдыха. Как пишет Euronews артистка начала сотрудничество с Google Maps для создания своего особого проекта под названием "Dua's Lists".

Читайте также Какие популярные направления отдыха неприятно удивляют новыми ценами и почему

Какие самые любимые места Дуа Липы?

В рамках этой инициативы исполнительница предлагает путешественникам проверенные локации для романтических ужинов, быстрых уличных перекусов, а также делится идеями для насыщенных культурных прогулок. Певица призналась, что годами собирала эти списки для близких друзей, а теперь решила открыть их для широкой общественности.

Я годами составляю перечни и делюсь рекомендациями для путешествий с друзьями. Теперь я делюсь ими с вами на Google Maps,

– отметила Дуа Липа.

Дуа Липа поделилась любимыми местами в Европе

Среди самых любимых городов исполнительницы оказались Париж, Милан, Барселона и ее родная Приштина, что в Косово. Для особых романтических вечеров в столице Франции Дуа Липа настойчиво рекомендует уютное Bistro Des Tournelles. В этом заведении подают традиционные французские блюда, а атмосфера при свечах создает неповторимый уют.

Для романтики при свечах рекомендую Bistro Des Tournelles, где подают традиционную французскую кухню. Там есть блюда, такие как жареные устрицы, говяжья вырезка с перечным соусом и равиоли из зеленой спаржи с рикоттой и лесным орехом, которые сочетаются с теплой атмосферой заведения,

– отметила певица Дуа Липа.

Если же вы планируете путешествие в Италию и хотите почувствовать себя местным жителем, звезда советует посетить миланский ресторан Dal Bolognese Milano. Здесь она рекомендует попробовать тальятелле аль рагу, которую считает одним из самых вкусных блюд в мире.



Дуа Липа любит вкусно поесть / Фото из инстаграма исполнительницы

Где искать лучшую пиццу и традиционные сладости?

Для тех, кто ищет более непринужденную и расслабленную атмосферу, исполнительница предлагает посетить пиццерию Proper Pizza в ее родной Приштине. По словам артистки, это заведение всегда переполнено людьми, которые наслаждаются жизнью и вкусной едой.

Там настоящая пицца! Корочка правильная, топинги вкусные, и всегда полно людей,

– добавила артистка.

Сладкоежка советует обязательно посетить легендарную шоколадную лавку San Ginés в Испании. Главный хит этого заведения – традиционные испанские чуррос, которые подают с горячим насыщенным шоколадом.

Какие культурные жемчужины Косова стоит посетить?

Особое место в путеводителе звезды занимает ее родной город Приштина. Дуа Липа советует обязательно посетить Национальную галерею Косово, расположенную на базе Университета Приштины. Это пространство является чрезвычайно важным для местной общины, ведь здесь выставляют работы талантливых косовских художников, скульпторов и графиков.

Кроме галереи, певица рекомендует прогуляться Старым зеленым рынком, который является старейшей торговой зоной города и прекрасно передает исторический колорит. Также стоит посетить Этнографический музей, чтобы ближе познакомиться с культурой и богатым прошлым Косова.