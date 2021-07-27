Самая большая цитадель Украины может обвалиться: ливни повредили башню Аккерманской крепости

Состояние старинной Аккерманской крепости – археологического объекта, который включен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, в результате ливней ухудшилось. Восточный фасад башни № 2 может рухнуть в любой момент.

Нужен срочный ремонт, ведь оставить ее в таком состоянии на зиму – недопустимо. Об этом заявил одесский историк-исследователь Андрей Красножон.

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Что произошло

По словам историка-исследователя, проседание фасада башни началось еще осенью 2016 года – после трехдневного обильного дождя.

Кладка в восточной части потеряла целостность. Затем предостерегал и.о. директора крепости, поручил персоналу не разглашать инцидент, чтобы не вызвать общественный резонанс, – говорится в сообщении.

Между тем на башне сели, но план действий не объявили. Мужчина добавил, что ему об аварии сообщили сотрудники КП "Фортеця" за два дня. В результате проинформировали руководство области, начались противоаварийные работы и осадки прекратились.

Отмечается, что специалисты сразу предложили закрепить расслоенный фасад жидкими анкерами, но совет проигнорировали. Однако в августе 2019 после нового ливня фасадная кладка продолжила отслаиваться.

Причины обвала

По мнению историка, причины аварийности "идут" еще с 1940-х годов. Дело в том, что местные жители, которые незаконно искали в крепости предметы старины, под основанием башни прорыли большой грот, из-за чего ее восточная часть повисла в воздухе. Тогда и начали формироваться первые трещины скола, на развитие которых резко повлиял ливень в 2016 году.

Одна из башен Аккерманской крепости оказалась под угрозой обрушения / Фото Андрея Красножона

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Так что за 4,5 года сооружение так и не закрепили жидкими анкерами, сейчас оно находится в крайне запущенном состоянии.

Как спасти ситуацию

По словам исследователя, недавно на территории крепости состоялось выездное совещание специалистов немецких, литовских и украинских компаний, специализирующихся на технологиях консолидации такого рода объектов. Подготовлены соответствующие документы, экспертизу и смету.

Важно сохранить при ремонте именно оригинал древней кладки этого участка фасада крепости. Запланированные работы станут уникальным примером первого применения высоких технологий на этом древнем памятнике, – отметил Красножон.

Он надеется, что со временем эти технологии будут применяться регулярно и на других проблемных участках этой замечательной крепости.

Отметим, ранее 24 канал предлагал подборку украинских замков, которые вот-вот окончательно исчезнут. Поэтому стоит успеть насладиться красотой и бывшей величием этих сооружений.