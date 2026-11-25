Ливия – это не только пустыни и нефтяные месторождения. На ее территории сохранились древние греческие и римские города, а среди песков Сахары функционирует масштабная система водоснабжения. Кроме того, страна обладает необычным культурным наследием и интересной политической историей.

Со ссылкой на Young Pioneer Tours и Atlas Obscura рассказываем о самых интересных фактах и местах Ливии.

Какие природные особенности отличают Ливию?

Более 90% территории Ливии занимает пустыня Сахара. Здесь есть не только песчаные дюны, но и скалистые плато и оазисы, которые обеспечивают водой местные общины. Население страны при этом составляет менее 7 миллионов человек. Ливия также имеет средиземноморское побережье протяженностью более 1 770 километров – самое длинное в Северной Африке.

Еще одна особенность страны – это экстремальная жара. В 1922 году в городке Эль-Азизия зафиксировали температуру целых 58 градусов по Цельсию. Тогда ее признали мировым рекордом, однако впоследствии достоверность показателя была поставлена под сомнение, и рекорд опровергли.

Какие следы древних цивилизаций сохранились в Ливии?

Одна из самых известных достопримечательностей страны – это Лептис-Магна, древний римский город недалеко от Аль-Хумса. Он считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в мире. Здесь до сих пор можно увидеть руины театров, бань и мозаики.

Римский театр в древнем городе Лептис-Магна / фото Canva

Еще одна важная достопримечательность – это Кирена, один из самых влиятельных городов античного греческого мира. Она расположена на востоке страны и известна остатками храмов и скульптур. Город также был важным центром развития философии и медицины.

Чем Ливия удивляет экономикой, языками и историей?

Ливия обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в Африке и занимает 9-е место в мире по этому показателю. Добыча нефти на протяжении десятилетий остается основой ее экономики. Еще один большой проект страны – это "Великая рукотворная река". Это разветвленная система подземных трубопроводов, по которым пресную воду из древних подземных водоносных горизонтов доставляют в засушливые регионы.

Основной язык Ливии – арабский, на котором говорит более 95 % населения. Однако в общинах амазигов сохранились берберские языковые разновидности. На местную лексику и географические названия также оказали влияние итальянский и турецкий языки, которые являются отголосками колониального и османского прошлого.

Где находится Ливия: смотреть на картах

Какие еще места стоит увидеть в Ливии?

Горы Акакус

Горы Акакус расположены посреди Сахары и известны необычными скальными образованиями и многочисленными наскальными рисунками. Ветры и внезапные наводнения на протяжении тысячелетий формировали здесь скалы и природные арки, самая высокая из которых достигает 150 метров.

Горы Акакус / фото Canva

Однако наибольшую ценность этого места представляют древние изображения животных, сцен охоты и повседневной жизни людей. Они охватывают несколько исторических периодов, начиная примерно с 12 000 года до нашей эры. На рисунках можно увидеть слонов, жирафов, крупный рогатый скот, лошадей и колесницы. Эти изображения также свидетельствуют о том, как менялись климат и образ жизни людей в регионе.

Вулкан Вав-ан-Намус

Посреди пустыни Сахара расположен потухший вулкан Вав-ан-Намус, который отличается темным вулканическим пеплом вокруг кратера.

Вулкан Вав-ан-Намус / фото Canva

Внутри него находятся 3 озера, окруженные пальмами, камышом и другой болотной растительностью. Большинство водоемов имеют теплую соленую воду, но есть и пресноводные. Благодаря этому вулканический кратер издавна был важной остановкой для караванов, пересекавших пустыню.