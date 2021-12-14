Летом в Швейцарию: авиакомпания Swiss запустит новый рейс в Цюрих

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss International Airlines активно расширяется и регулярно анонсирует новые рейсы. Недавно стало известно еще о 6 маршрутах, в том числе и в Украину.

Известно, что с июля 2022 года швейцарская авиакомпания откроет прямые рейсы из Одессы в Цюрих. Подробнее о новом рейсе – дальше.

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Также из Цюриха будут новые рейсы в Болонью, Нант, Софию и Вильнюс, а из Женевы в Брюссель.

Подробнее о рейсе Одесса – Цюрих

Прямые рейсы Одесса – Цюрих будут выполняться с 4 июля. Предварительно сообщается, что вылет будет происходить 2 раза в неделю – в понедельник и четверг.

Вылет из Одессы в 14:25, из Цюриха – в 10:00. Продолжительность полета составляет около 2 часов 40 минут. Стоимость перелета по тарифу "Лайт" составляет 4 145 гривен. Дополнительный багаж не входит в цену, ручная кладь не должна превышать 8 килограммов.

Обратите внимание, что открытие этого направления интересно не только рейсами в Цюрих, но и возможными пересадками на другие направления по всему миру куда выполняет полеты Swiss International Airlines.

Условия въезда в Швейцарию

С 04.12.2021 года для въезда в Швейцарию необходимо:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней) одной из признанных вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac.

Негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

По прибытии между 4-м и 7-м днем ​​пребывания необходимо сделать повторный ПЦР-тест или быстрый антиген-тест.

Все без исключения въезжающие в Швейцарию лица должны заполнить специальную онлайн-форму.