Соответствующими кадрами поделился Артем Приходько. Экоактивист снял видео салона после того, как самолет приземлился в Египте, и выложил его в соцсетях.

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Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета "Харьков – Хургада" 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто бросали мусор на пол. Просто жесть, нет слов и очень стыдно !, – прокомментировал автор видео.

Он также отметил, что стюардессы 4 раза за 4 часа просили отдать им мусор.

Пользователи сетей начали оставлять возмущенные комментарии, в частности: