Соответствующими кадрами поделился Артем Приходько. Экоактивист снял видео салона после того, как самолет приземлился в Египте, и выложил его в соцсетях.
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Я просто в шоке от наших земляков. На борту самолета "Харьков – Хургада" 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто бросали мусор на пол. Просто жесть, нет слов и очень стыдно !, – прокомментировал автор видео.
Он также отметил, что стюардессы 4 раза за 4 часа просили отдать им мусор.
Пользователи сетей начали оставлять возмущенные комментарии, в частности:
- "Перевозка животных осуществляется в отдельном от пассажиров отсеке. Жаль бортпроводников самолета".
- "Тем же рейсом летел. Автор мог еще повернуться правее и почти такое же снять. Как я понял, летела компания. Ну решили прославить Украину".
- "А разве только в этом самолете летели свиньи? Такие свиньи кругом. Посмотрите на места отдыха после майских праздников".
- "С Шарма тоже был дикий с*ачь. Я была в шоке!!! Ведь стюард ходил несколько раз с корзиной для мусора, собирал!".