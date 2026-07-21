Забронировали и исчезли: на курорте нашли способ наказать туристов, занимающих шезлонги полотенцем

Многие отдыхающие хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда у бассейна почти не остается свободных шезлонгов. Однако нередко проблема заключается не в нехватке мест, а в туристах, которые проводят процедуру бронирования полотенцами на долгие часы. Один из французских курортов решил положить конец такой практике.

Проблема утреннего "бронирования" шезлонгов уже давно вызывает споры среди туристов. С такой ситуацией столкнулись в кемпинге Le Marsouins в Аржелес-сюр-Мер, расположенном недалеко от французского Перпиньяна, сообщает Mirror.

Что произошло на курорте во Франции?

Видео, на котором сотрудники убирают полотенца с незанятых шезлонгов, опубликовала Вир Джини. По ее словам, сотрудники пошли на такой шаг из-за того, что многие гости оставляли полотенца сразу после открытия бассейна, а возвращались только около 16:00.

Идея заключается в том, чтобы освободить незанятые шезлонги. Люди приходят и оставляют свои полотенца, как только бассейн открывается, а затем уходят и возвращаются около 16:00. Из-за этого шезлонги недоступны для людей, которые на самом деле находятся у бассейна, и в разгар сезона это создает проблемы и раздражает других отдыхающих,

– пояснила Вир Джини.

Сотрудники убирают полотенца: смотреть видео

Все больше курортов вводят правила, запрещающие гостям занимать шезлонги без фактического использования их. Сам ролик быстро набрал популярность: его посмотрели более 3,6 миллиона раз, а также он собрал более 90 тысяч лайков. Большинство пользователей поддержали действия персонала курорта. В комментариях многие отметили, что именно так должны поступать все отели и курорты.