Лавандовые поля под Львовом: 4 живописных места для прогулок и фотосессий

Лавандовые поля уже давно стали одним из главных символов лета. Недалеко от Львова есть несколько мест, которые каждый год открывают сезон цветения и принимают всех желающих.

Каждый год сезон лаванды длится недолго, обычно около трех – четырех недель, хотя точные сроки зависят от погоды. Именно поэтому те, кто хочет увидеть фиолетовые поля собственными глазами, планируют поездки заранее.

Где можно увидеть лавандовые поля недалеко от Львова?

Lavender Most (Мостиска)

Lavender Most расположена в Мостисках на улице Ярослава Мудрого, 58. Площадь лавандового поля составляет 0,15 гектара. Сезон цветения обычно начинается в середине июня. Организаторы отмечают, что точные сроки зависят от погодных условий, поэтому перед поездкой рекомендуют уточнять актуальную информацию.

Как выглядит лавандовое поле Lavender Most / инстаграм lavender_most

Посетить поле можно с 8:00 до 20:00. В будние дни входной билет стоит 200 гривен, а в выходные и праздничные дни 300 гривен. Дети до 7 лет проходят бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст. Для военных и участников боевых действий действует скидка 20%. Также здесь можно арендовать все поле для индивидуальной фотосессии. Услуга стоит 1200 гривен в час для компании до семи человек.

Stavky Country Club

Stavky Country Club расположен между селами Жовтанцы и Ременов. Для тех, кто хочет просто прогуляться по территории и сделать фото на телефон, вход стоит 100 гривен с человека. Если же фотосессия проводится с профессиональным фотографом, стоимость составляет 900 гривен в час.

Как выглядит локация Stavky Country Club / инстаграм stavky_country_club

Перед поездкой стоит уточнить график работы, ведь на территории могут проходить свадьбы или другие частные мероприятия, из-за чего доступ для посетителей временно ограничивают.

Поле Счастья

Поле Счастья между селами Ямполь и Подбирцы ориентировано в первую очередь на фотосессии. Организаторы отмечают, что специально позаботились о расположении рядов лаванды, чтобы утренний и вечерний свет был максимально благоприятным для фотосъемки.

Кроме того, на один час бронируют только одного фотографа, поэтому во время съемки на поле не будет посторонних людей. Профессиональная фотосессия стоит 2000 гривен в час и проводится только по предварительной брони с полной предоплатой.

Локация "Поле Счастья" / фото с официального сайта

Для обычных посетителей поле открыто с пятницы по воскресенье с 11:00 до 19:00. Вход для взрослых стоит 250 гривен, дети до 12 лет проходят бесплатно. Также бесплатное посещение предусмотрено для ветеранов и их семей. После прогулки гости могут отдохнуть в специально оборудованной зоне, попробовать вкусности или приобрести мед с местной пасеки.

Парк "Сказочные Поля"

Парк "Сказочные Поля" – это не только лавандовое поле, но и целое пространство для отдыха. На территории высажено 26 тысяч растений, представлено более 40 сортов цветущих и 70 сортов вечнозеленых растений. Помимо прогулок среди цветов, здесь работают кафе, детская площадка, магазин с сувенирами и товарами для сада, садовый центр и питомник.



Локация парка "Сказочные поля" / фото Елены Кулян

Также здесь есть место для проведения концертов, праздников и корпоративных мероприятий под открытым небом. В часы работы парка посетителям разрешается фотографироваться как на любительскую, так и на профессиональную технику без использования громоздкого оборудования. Парк работает с июня по сентябрь.

В июне здесь можно увидеть начало цветения лаванды, роз и декоративных вечнозеленых растений, а в июле и августе одновременно любоваться лавандой, гортензиями и розами. Парк расположен в селе Стрелки, примерно в 25 километрах от кольцевой дороги Львова.