Билеты с Украины от 5 евро: Ryanair устроил быструю распродажу – куда можно улететь

15 октября 2021 , 15:17
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Источник:

lowcost.ua

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair устроила быструю распродажу. Билеты на некоторые направления с Украины по 5 евро.

Предложение продлится до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.

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Быстрая распродажа Ryanair

Стоимость большинства билетов стартует от 7,9 и 9,9 евро одну сторону, однако в системе бронирования доступны авиабилеты подешевле – от 4,9 евро.

Куда можно улететь за 7,9 евро

Из Киева:

  • Быдгощ;
  • Болонья;
  • Вильнюс;
  • Катовице;
  • Краков;
  • Турин;
  • Венеция;
  • Болонья;
  • Милан.

Из Львова:

  • Бари;
  • Будапешт;
  • Вроцлав;
  • Каунас;
  • Краков;
  • Мемминген;
  • Познань;
  • Пиза;
  • Рим;
  • Турин;
  • Лондон – 4,9 евро.

Из Одессы:

  • Болонья;
  • Гданьск;
  • Краков;
  • Милан;
  • Познань
  • Вроцлав;
  • Катовице – 4,9 евро.

Из Харькова:

  • Познань
  • Вильнюс.

В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Обратите внимание! Распродажа продлится до 15 октября включительно и распространяется на рейсы с 1 по 30 ноября 2021 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковиках типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Отметим, ранее Ryanair заявил, что в ближайшее время намерен завезти в Украину 20 самолетов.

Кроме того, авиаперевозчик вошел в 10 лучших лоукостеров мира 2021 по версии Skytrax.

Автор: Марта Касіянчук