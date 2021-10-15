Билеты с Украины от 5 евро: Ryanair устроил быструю распродажу – куда можно улететь
Источник:lowcost.ua
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair устроила быструю распродажу. Билеты на некоторые направления с Украины по 5 евро.
Предложение продлится до конца сегодняшнего дня. Поэтому рекомендуем бронировать билеты как можно скорее.
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Быстрая распродажа Ryanair
Стоимость большинства билетов стартует от 7,9 и 9,9 евро одну сторону, однако в системе бронирования доступны авиабилеты подешевле – от 4,9 евро.
Куда можно улететь за 7,9 евро
Из Киева:
- Быдгощ;
- Болонья;
- Вильнюс;
- Катовице;
- Краков;
- Турин;
- Венеция;
- Болонья;
- Милан.
Из Львова:
- Бари;
- Будапешт;
- Вроцлав;
- Каунас;
- Краков;
- Мемминген;
- Познань;
- Пиза;
- Рим;
- Турин;
- Лондон – 4,9 евро.
Из Одессы:
- Болонья;
- Гданьск;
- Краков;
- Милан;
- Познань
- Вроцлав;
- Катовице – 4,9 евро.
Из Харькова:
- Познань
- Вильнюс.
В стоимость самых дешевых билетов по тарифу Value входит только маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.Обратите внимание! Распродажа продлится до 15 октября включительно и распространяется на рейсы с 1 по 30 ноября 2021 года.
Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи, с помощью сервиса Fare Finder или на поисковиках типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.
Отметим, ранее Ryanair заявил, что в ближайшее время намерен завезти в Украину 20 самолетов.
Кроме того, авиаперевозчик вошел в 10 лучших лоукостеров мира 2021 по версии Skytrax.