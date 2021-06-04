Найбільш відкрита країна для українських туристів – Туреччина. Окрім неї доступні Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія.

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Кулеба заявив, що українці не повинні драматизувати вимогу ПЛР-тесту, бо, коли летимо за безвізом до країн ЄС, то на кордоні можуть попросити показати бронювання готелю чи зворотний квиток, наприклад. За його словами, ПЛР-тест – це не те, що блокує подорожі.

Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог... Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми матимемо більше умов для подорожей, ніж минулого року, – сказав очільник МЗС.

Він додав, що найбільш відкрита країна для українських туристів – це Туреччина.

"Я говорив з керівником МЗС Туреччини і ми домовилися, що цього літа для українських туристів створять максимальні умови", – зауважив міністр закордонних справ України.

Зазначається, що з 4 червня почали діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини, зокрема, і для українських туристів. Для в'їзду до країни потрібно надати один із чотирьох документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Відзначимо, раніше Європейський Союз оновив перелік держав для відкриття кордонів. Тепер в'їзд до країн ЄС дозволили громадянам Японії.