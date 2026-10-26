Авиабилеты от 2 082 гривен: куда дешево полететь в декабре, чтобы убежать от зимнего холода

Зимой не обязательно оставаться в холоде и коротких днях: можно отправиться к океану, погреться на пляже или исследовать необычные города. И для этого не всегда нужно тратить десятки тысяч гривен только на перелет, если правильно выбрать направление и даты.

24 Канал проанализировал минимальные цены на авиабилеты из Варшавы на декабрь 2026 года на платформе Skyscanner. Стоимость перелетов зависит от даты, но самые дешевые варианты преимущественно приходятся на первую половину месяца, тогда как ближе к Рождеству и Новому году цены заметно растут.

Куда можно дешево полететь зимой?

1. Тенерифе: мягкая зима, океан и вулканические пейзажи

Тенерифе – один из Канарских островов, что принадлежат Испании. Он подойдет тем, кто хочет сменить зимнюю погоду на более мягкий климат, гулять у океана, посещать пляжи и исследовать природные локации. Стоит учитывать, что температура воздуха зависит от части острова и высоты над уровнем моря.

Тенерифе / фото Canva

Зимой океан здесь прохладнее, чем в тропических странах, поэтому Тенерифе не стоит выбирать исключительно ради длительного купания. По данным Skyscanner, в декабре 2026 года самый дешевый вылет из Варшавы стоит от 2 325 гривен, а обратный рейс от 2 538 гривен.

Преимущества: мягкий климат, разнообразные природные локации, пляжи и возможность совместить отдых с прогулками.

мягкий климат, разнообразные природные локации, пляжи и возможность совместить отдых с прогулками. Недостатки: океан может быть прохладным для купания, а погода в разных частях острова различается.

2. Шарм-эль-Шейх: отдых у Красного моря

Шарм-эль-Шейх в Египте стоит рассмотреть тем, кто хочет провести зимний отпуск в курортном отеле и отдыхать у моря. Город известен коралловыми рифами и возможностями для знакомства с подводным миром Красного моря.

В декабре здесь обычно теплее, чем в большинстве европейских направлений, однако погода может быть ветреной, особенно вечером. Поэтому при выборе отеля стоит обращать внимание на расположение пляжа, защиту от ветра и наличие бассейна с подогревом.

Шарм-эль-Шейх / фото Canva

По данным Skyscanner, минимальная цена вылета из Варшавы в декабре составляет 2 933 гривны, а обратного рейса от 3 800 гривен.

Преимущества: возможность отдыхать у Красного моря, выбрать отель с системой "все включено" и совместить пляжный отдых с экскурсиями.

возможность отдыхать у Красного моря, выбрать отель с системой "все включено" и совместить пляжный отдых с экскурсиями. Недостатки: зимой возможны ветра, а вечера бывают прохладными.

3. Агадир: солнечное побережье Марокко

Агадир расположен на атлантическом побережье Марокко. Это курорт с длинным песчаным пляжем, набережной, ресторанами и отелями у океана. Он может заинтересовать путешественников, которые хотят совместить отдых у воды с знакомством с североафриканской культурой. В городе можно прогуляться по набережной, посетить местные рынки, попробовать блюда марокканской кухни и отправиться на экскурсии по окрестностям.

Агадир / фото Canva

Однако декабрь не является полноценным летним сезоном: днем часто достаточно комфортно для прогулок, но океан остается прохладным, а ветер может мешать пляжному отдыху. В календаре Skyscanner минимальная цена вылета из Варшавы составляет 2 082 гривны, а обратного рейса от 2 626 гривен.

Преимущества: песчаный пляж, более мягкая зима, чем во многих европейских странах, местная кухня и возможность познакомиться с культурой Марокко.

песчаный пляж, более мягкая зима, чем во многих европейских странах, местная кухня и возможность познакомиться с культурой Марокко. Недостатки: прохладная вода Атлантического океана, ветер и вероятность того, что погода не будет способствовать длительному отдыху на пляже.

4. Дубай: пляжи, небоскребы и развлечения

Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах – это вариант для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с городскими развлечениями. В декабре здесь обычно комфортнее гулять, чем в жаркие летние месяцы, а температура моря часто позволяет купаться.

ʼСреди популярных мест: пляж JBR, Kite Beach и набережные Пальмы Джумейра. Помимо моря, туристы могут посетить смотровые площадки небоскребов, торговые центры, рестораны и разнообразные развлекательные заведения.

Дубай / фото Canva

Из четырех рассмотренных направлений Дубай имеет самую высокую минимальную цену вылета от 7 589 гривен. Обратный рейс стоит от 7 750 гривен.

Преимущества: теплая погода, возможность купаться в море, благоустроенные пляжи, большой выбор развлечений и отелей.

теплая погода, возможность купаться в море, благоустроенные пляжи, большой выбор развлечений и отелей. Недостатки: более высокие расходы на перелет по сравнению с другими вариантами из этого списка, а также потенциально дорогое проживание, питание и развлечения.

Так какое направление подойдет именно вам? Если главная цель – купаться в море, стоит обратить внимание на Шарм-эль-Шейх и Дубай. Для прогулок, природы и мягкого климата подойдут Тенерифе и Агадир.