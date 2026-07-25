Гидеса поделилась необычным маршрутом по Львову и лайфхаком, как сэкономить на нем

Львов – один из тех городов, куда хочется возвращаться снова и снова. Большинство туристов ограничиваются площадью Рынок, Оперным театром и популярными заведениями в центре. Но на самом деле Львов скрывает немало интересных музеев, о которых большинство людей никогда не слышали.

Олена Дворкина, автор блога "Гидеса" из Львова, поделилась оригинальным маршрутом по городу, который будет интересен как туристам, так и львовянам. Она также рассказала, как посетить все достопримечательности, значительно сэкономив.

Куда пойти во Львове?

Начать культурный день во Львове гид советует с Музея Владимира Патика – художника, ставшего легендой украинского искусства. Он расположен на улице Матейко, 4, а входной билет стоит 150 гривен.

В нескольких минутах от него находится Музей Соломии Крушельницкой. Он расположен в доме, где жила одна из величайших оперных певиц мира. Экспозиция музея развернута в восьми залах. Здесь можно увидеть фотографии Крушельницкой, театральные афиши, концертные программы, портреты и личные вещи певицы. Вход в музей стоит 50 гривен.

Далее стоит направиться в единственный в Украине музейно-культурный комплекс, посвященный истории пивоварения, – Львиварню. Здесь история пивоварения оживает благодаря современным интерактивным экспозициям. Билет стоит 200 гривен



Оригинальный интерьер Львиварни / Фото музея

Дороже всего обойдется вход в Национальный музей имени Андрея Шептицкого. Почему это так, можно понять, если посмотреть, что сейчас здесь проходят четыре актуальные выставки: покупая билет на каждую из них, придется заплатить 750 гривен.

Рядом с ним находятся подземелья Гарнизонного храма, которые являются самыми большими во Львове. Подземелья двухъярусные, украшены фресками и хранят саркофаг львовского архиепископа и мощи 12 апостолов. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Билет стоит 70 гривен.

Вечером стоит подняться на Ратушу, чтобы увидеть город в огне огней. Вход обойдется в 100 гривен.

Гидеса рассказала об интересном маршруте по Львову: видео

Как посетить все эти места дешевле?

А теперь поделимся лайфхаком гидесы о том, как увидеть все эти места значительно дешевле. Для этого стоит приобрести Lviv City Card – туристическую карту, которая открывает бесплатный доступ в музеи и дает скидки в городе. Карта на 24 часа стоит 590 гривен. Купить ее можно в центрах туристической информации на площади Рынок, 1, и возле железнодорожного вокзала. Или же на странице Lviv Travel или через мобильное приложение.

С этой картой вход во все вышеупомянутые музеи бесплатный, поэтому, учитывая стоимость карты, гидеса сэкономила 720 гривен.

Кстати, карта также дает 10% скидку на сувениры в центре туристической информации в Ратуше.