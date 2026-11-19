Когда в Украине наступают морозы, в некоторых уголках мира можно загорать на пляже, купаться в океане и наслаждаться температурой до +30 градусов. Для тех, кто хочет провести холодные месяцы в тепле, есть несколько интересных направлений в Азии.

Зимние месяцы не обязательно проводить в холоде. В некоторых странах Азии этот период приходится на самый благоприятный сезон для путешествий: там меньше осадков, более комфортная температура воздуха и больше солнечных дней. Среди таких направлений: Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка.

Таиланд: лучший сезон для отдыха

Таиланд – одно из направлений, где зимние месяцы считаются наиболее благоприятными для путешествий. Лучше всего планировать поездку с ноября по февраль, когда в большинстве регионов страны длится более прохладный и сухой сезон. Температура воздуха остается теплой в течение всего года и обычно составляет от +25 до +29 градусов.

Пхукет / фото Bennypc

Тем, кто хочет провести зиму у моря, стоит обратить внимание на Пхукет. Лучшим временем для его посещения считается период с декабря по март. В это время осадков меньше всего, а средняя температура составляет около +28 градусов. Кроме того, море обычно более спокойное, поэтому можно не только отдыхать на пляже, но и отправляться на лодочные экскурсии к островам Пхи-Пхи.

Но стоит учитывать, что на разных побережьях Таиланда сезоны дождей не совпадают. Например, северо-восточный муссон влияет на восточное побережье, в частности на район Сиамского залива, а больше всего осадков там обычно выпадает в ноябре.

Вьетнам: в какие города стоит ехать за солнцем зимой

Вьетнам подойдет тем, кто хочет провести зиму в теплом климате, однако при выборе места для проживания важно учитывать географические особенности страны. Погода на севере, в центральной части и на юге существенно отличается. Например, в Ханое и в заливе Халонг зимой прохладнее: с ноября по март температура обычно колеблется от +16 до +21 градуса.

Поэтому тем, кто ищет место для зимовки в тепле, лучше обратить внимание на южную часть Вьетнама. Например, в Хошимине с декабря по февраль средняя максимальная температура достигает +32 градусов, а минимальная составляет около +22 градусов.

Хойан / фото Canva

Еще один вариант – это центральное побережье страны, в частности город Хойан. Однако здесь стоит учитывать сезонность: сухой период начинается в феврале и длится до августа, тогда как с сентября по январь преобладает дождливая погода. В это время также существует риск тайфунов и наводнений в низменных районах города.

Шри-Ланка: тропический остров с температурой выше +30 градусов

Шри-Ланка – еще одно направление, где можно провести зимние месяцы среди пальм и пляжей. Здесь тепло в течение всего года, а средняя максимальная температура во многих регионах составляет около +30 градусов. Исключение – горные районы острова, где значительно прохладнее.

Зимой стоит обратить внимание на южное и западное побережье страны. Например, в Коломбо и Галле с декабря по февраль средняя дневная температура составляет около +31 градуса, а ночная +23 градуса. На северо-западе острова также сохраняется теплая погода. В этот период средняя максимальная температура составляет около +29 градусов, а минимальная – +23 градуса.

Галле / фото Rovin Shanila

Но на восточном побережье ситуация иная: в городах Тринкомали и Баттикалоа сезон дождей длится с октября по февраль, а наибольшее количество осадков обычно приходится на ноябрь и декабрь. Поэтому при планировании зимовки на Шри-Ланке важно не только выбрать город, но и проверить сезон дождей в конкретном регионе.