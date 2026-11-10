Первый снег и горные пейзажи: 3 несложных маршрута в окрестностях Яремче для осенней прогулки

Осенью в Карпатах царит особая атмосфера: туман окутывает горные склоны, леса меняют свои цвета, а на вершинах уже может выпасть первый снег. Даже если вы не готовы к сложным восхождениям, это не повод откладывать поездку в горы до весны.

Недалеко от Яремче есть несколько маршрутов, которые позволяют познакомиться с природой Карпат. Рассказываем, куда можно отправиться осенью и как подготовиться к прогулке в прохладную погоду.

Куда отправиться в Карпаты в ноябре?

Сложность: легкая.

Протяженность: 2,5 километра в одну сторону.

Продолжительность: примерно 3 часа.

Этот маршрут подойдет тем, кто хочет провести несколько часов среди карпатского леса. Прогулка начинается от контрольно-пропускного пункта напротив ресторана "Гуцульщина" в Яремче. Сначала нужно подняться по каменистой тропе, образованной разбросанными кусками ямненского песчаника.

Далее дорога пролегает через смешанный буково-елово-пихтовый лес. Одной из первых остановок станет смотровая площадка, откуда открывается вид на Яремче. Рядом также можно увидеть остатки окопов – свидетельство боев, которые происходили здесь во время Первой и Второй мировых войн. Примерно в 1,5 километра от начала тропы находится развилка.

Чтобы добраться до самого старого дерева, нужно повернуть налево и продолжить движение по соответствующей разметке: две белые полосы и одна синяя посередине. Дорога ведет через буковый девственный лес к старому дереву-великану.

Такие леса могут содержать буки возрастом 150, 200 и даже более 300 лет. Они служат домом для многочисленных видов животных, птиц и насекомых. Отдохнув у дерева, можно вернуться тем же путем или продолжить путешествие в направлении горы Маковица.

Сложность: средняя.

Протяженность: 4 километра в одну сторону.

Продолжительность: примерно 4 часа.

Для тех, кто хочет увидеть Карпаты с высоты, подойдет маршрут на гору Маковица. Она является одной из самых высоких вершин в окрестностях Яремче. Начало маршрута такое же, как и на тропе к самому старому дереву: напротив ресторана "Гуцульщина". Сначала нужно пройти по лесной дороге через вековой лес, где растут буки, ели и пихты. Примерно через 1,5 километра тропа разветвляется.

Виды во время подъема на гору Маковица 12 ноября 2024 года / фото Валентины Смирновой

На этот раз нужно выбрать направление к Маковице. Дорога проходит мимо каменных россыпей и через густой еловый лес. Ориентиром на пути станет ретрансляционная башня. Миновав ее, примерно через 200 метров путешественники выходят на просторную полонину, которая простирается до самой вершины.

С Маковицы открываются виды на хребет Явирник, горы Хомьяк, Синяк и Довбушанку, а также Говерлу и Петрос. Это возможность увидеть сразу несколько известных карпатских вершин с одной обзорной точки.

Сложность: легкая .

Протяженность: 4 километра.

Продолжительность: примерно 3 часа.

Еще один маршрут в окрестностях Яремче, что подойдет для неспешной прогулки. Она проходит через заповедный урочище Дрибка, местами, связанными с историей карпатского опришковства и именем его известного предводителя Олексы Довбуша.

Начало маршрута расположено недалеко от Камня Довбуша, вдоль автомобильной трассы Львов – Мукачево, примерно в 2,5 километрах от железнодорожного вокзала Яремче. Первой остановкой станет поляна "Панщина".

Заснеженная тропа Довбуша / коллаж 24 Канала, фото "Украина Инкогнита"

Следующая остановка – композиция "Опришки". Она отражает одну из версий того, как Олекса Довбуш присоединился к опришковскому движению. Камни символизируют его прежнее занятие – выпас овец, стремление к свободе и отряд опришков во главе с предводителем.

Далее тропа ведет к каньону реки Прут. Здесь ямненские песчаники образуют крутые склоны и сужают речную долину. С обзорных площадок можно увидеть каньон и микрорайон Ямна. Конечной точкой маршрута является скала, известная как камень-кладовая Довбуша.

Что взять с собой в поход в Карпаты в ноябре?

Для прогулок по горным тропам лучше выбирать трекинговые ботинки или кроссовки с рельефной подошвой, которая обеспечивает лучшее сцепление с мокрыми камнями и грунтом. Одежду также стоит подбирать по принципу многослойности.

Положите в рюкзак термобелье, теплую флисовую кофту и водонепроницаемую куртку. Не забудьте о шапке, перчатках и бафе, ведь на открытых участках может быть холоднее, чем в лесу. Дополнительная пара носков пригодится, если основная промокнет.

Перед походом стоит сообщить горным поисково-спасательным подразделениям ГСЧС о своих планах. Это поможет спасателям быстрее сориентироваться и найти путешественников, если во время путешествия возникнет чрезвычайная ситуация.