В осенние месяцы Испания открывается по-новому: летняя жара спадает, толпы туристов исчезают, а страна дышит спокойствием и красочностью. Это идеальное время, чтобы отправиться в путешествие и найти все – от шумных городов до уютных городков, от золотых пляжей до виноградников, готовящихся к сбору урожая.

Осень в Испании дарит теплую погоду, спокойное море и гастрономические открытия. Популярный туристический путеводитель Lonely Planet составил подборку с 6 регионами Испании, которые лучше всего подойдут для осеннего путешествия, сообщает 24 Канал.

Куда поехать в Испании осенью?

Ла-Риоха – для винных дегустаций

Ла-Риоха – это самый популярный туристический регион в Испании. Осенью здесь начинается сбор урожая, который сопровождается колоритным праздником Фиеста-де-Сан-Матео. Во время празднования улицы города наполняются людьми, которые хотят продегустировать вино, увидеть, как топчут виноград и посетить концерты. Кстати, некоторые винодельческие региона позволяют туристам приобщиться к сбору урожая.

Андалусия – для купания в море в межсезонье

На пляжах Андалусии осенью даже лучше, чем летом. Причина в том, что туристов меньше и пляжи становятся доступными. На них можно действительно отдохнуть в тишине и гармонии.

Хаэн – для сбора оливок

Осенью в Испании сбор не только винограда, но и оливок. Оливки собирают по всей стране, но в Хаэне это делают лучше всего. Здесь проходят фестивали и другие тематические события, которые привлекают туристов.

Менорка – для дегустации сыра

В октябре на Менорке можно совместить пляжный отдых и посещение сырной ярмарки, на которую съезжаются сыроварни со всей Испании. Здесь можно попробовать лучшие сыры в стране и побывать в местных сыроварнях, где посетителям рассказывают о процессе приготовления сыра.



Остров Менорка в Испании / Maria Peralta, Pexels

Пиренеи – для осенних походов

Когда спадает летняя жара, самое время отправиться в поход в Пиренеи. Деревья окрашиваются в желтые оттенки и дарят невероятные пейзажи. Самые красивые места для походов – это Национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо в Арагоне и регион Серданья в Каталонии.

Гарочча – для осенних пейзажей

Гарочча – это древний вулканический регион, который расположен между Барселоной и Пиренеями. Он известен своими пышными лесами и вкусной местной кухней. Здесь царит совсем другой климат – не альпийский и не средиземноморский, – что превращает регион в зеленый рай. В ресторанах обязательно закажите блюдо patates d'Olot – это жареный картофель с мясом.

Куда поехать в бархатный сезон?

Отдых в бархатный сезон – это рай для людей, которые не любят шум и толпы туристов. Цены становятся дешевле, пляжи и улица свободнее, а погода – все еще теплая. Отдохнуть у моря можно:

на турецких курортах Анталия и Кемер;

на острове Крит;

на Кипре;

в курортных городах на юге Испании;

в Египте.

В Хорватию, северные регионы Италии и юг Франции осенью на море уже не стоит ехать. Здесь температура воды резко опускается и искупаться уже не получится.