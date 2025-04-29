Меньше очередей и яркие кадры: в Хорватии затаилась достойная альтернатива Колизею

Ежегодно Колизей в Риме посещает около 10 миллионов туристов, что делает эту архитектурную достопримечательность самой популярной в Италии. Если вы сторонник спокойного отдыха без толпы людей, и хотите увидеть что-то похожее на Колизей, то езжайте в Хорватию.

На севере Хорватии у побережья Адриатического моря располагается настоящая находка для туристов – город Пула, пишет 24 Канал. Этот городок не столь популярен, как другие локации в Хорватии, однако дарит не меньшие впечатления.

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Почему стоит увидеть амфитеатр в Пуле

Изюминкой Пулы является Пульский амфитеатр или арена. Это памятник древнеримской истории и архитектуры, единственная из уцелевших античных арен, которая имеет 4 башни и все три римских архитектурных ордера.



Амфитеатр Пулы / Фото Михаила Гемы (24 Канал)

По своим размерам Пульский амфитеатр занимает шестое место в мире среди подобных сооружений. Также Пульский амфитеатр очень похож на Колизей в Риме, поэтому на крупных кадрах их не сразу можно отличить.

Здание, известное ранее как Politeama Ciscutti, было возведено в 1871 году по проекту архитектора Руджеро Берлама. Театр имеет зал на 697 мест и служит площадкой для оперы, балета, драматических спектаклей и других культурных событий.



Пульская арена ночью / Фото Михаила Гемы (24 Канал)

Арена была возведена в I веке нашей эры, в то время, когда Пула была достаточно крупным городом Римской империи. В отличие от Колизея, амфитеатр в Пуле ежегодно посещает 300 тысяч туристов. Именно поэтому эта арена в Хорватии более доступна для туристов.

В конце концов, Пула – это прекрасная локация для пляжного отдыха, поскольку в этом месте Адриатическое море одно из самых чистых.