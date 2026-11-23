Зимой дни заметно становятся короче, а серость и пасмурность заставляют задуматься об отдыхе в теплых краях. Чтобы не искать дорогие курорты вдали от дома, советуем обратить внимание на несколько европейских направлений.

Туристы, находясь здесь, могут забыть о громоздких пуховиках и шубах, поскольку в этих краях они точно не понадобятся ни в декабре, ни в январе, пишет Interia Kobieta.

Канарские острова – лидеры по теплой погоде в зимнее время

На этом архипелаге привычная для нас зима практически отсутствует. В середине декабря температура здесь достигает 21 °C, а в январе – даже 23 °C. В солнечные дни Канарские острова идеально подходят для купания в бассейне и прогулок по пляжу.

Самая высокая температура зимой наблюдается на Тенерифе – самом большом острове Канарского архипелага. Туристы здесь могут найти большой выбор курортов с бассейнами на любой вкус.



На Тенерифе зимой довольно тепло / Фото Pexels

Однако туристам следует помнить, что на севере из-за вулкана Тейде несколько прохладнее. За теплее температурой лучше отправляться на южное побережье острова.

Довольно солнечная и теплая погода зимой наблюдается на Гран-Канарии. Зимой рекомендуют посетить юг острова, в частности район вокруг Маспаломаса, курорт Плайя-дель-Инглес и Пуэрто-Рико-де-Гран-Канария, который считается одним из самых солнечных мест на всем архипелаге.

Здесь хорошо развита инфраструктура, есть красивые дюны и прекрасные пляжи, которые мгновенно перенесут вас из сырости и холода в лето.

А вот Фуэртевентура – это уже прекрасное место для тех, кто любит знакомиться с местностью во время прогулок. Путешественников здесь ждут удивительные песчаные пляжи и нетронутая природа. Особое внимание стоит уделить южной части острова, окрестностям полуострова Хандия и курорта Морро-Хабле.

Что еще в Европе тепло зимой?

Тем, кто хочет не только насладиться солнцем, но и познакомиться с историческими местами и попробовать местную кухню, стоит обратить внимание на острова Средиземного моря.

Одним из лучших вариантов в декабре или январе считается Сицилия. В зимние месяцы температура здесь достигает 16–18 °C, а солнечные дни делают отдых еще более приятным.

Приятными условиями зимой может порадовать туристов Кипр. В Пафосе в январе температура воздуха достигает 16 °C, а в феврале – 17 °C тепла. Похожая погода радует туристов и на Мальте. Днем температура воздуха может подняться до 18–20 °C.