Неочевидные маршруты и новые впечатления: какие 3 направления будут набирать популярность в 2027 году

Представление о приключенческих путешествиях постепенно меняется. Если раньше молодежные поездки часто ассоциировались с ограниченным бюджетом и вечеринками, то теперь туристы больше интересуются активным досугом и новыми впечатлениями.

Об этой тенденции рассказали представительницы туристической компании Adventure360. Соучредительница компании Джейн Маклеллан-Грин и туристический консультант Эми Калторп поделились с изданием Mirror направлениями, на которые стоит обратить внимание в 2027 году.

Какие страны Центральной Азии могут стать новым туристическим открытием?

Первыми в списке эксперток оказались Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Интерес к этим странам вырос после выхода нового сезона тревел-шоу Race Across the World. Участники программы путешествовали по региону, что привлекло внимание зрителей к этим направлениям.

Туристов привлекают прежде всего впечатляющие природные пейзажи и возможность посетить места, которые пока не переполнены путешественниками. Популярности региона также способствуют социальные сети. Эми Калторп отметила, что видео из этих стран все чаще появляются в TikTok, поэтому интерес к ним может еще больше возрасти в 2027 году.

Чем Китай привлекает все больше туристов?

Вторым перспективным направлением стал Китай. Эксперты связывают эту тенденцию с популярностью телевизионных программ о путешествиях. Они помогают туристам открывать для себя места за пределами привычных маршрутов.

Отдых в Китае / фото Canva

Например, все больше внимания привлекает национальный лесной парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань. Его необычные скальные образования, как считается, вдохновили создателей фильма "Аватар" на создание фантастического мира Пандоры. Именно такие природные локации становятся дополнительным поводом посетить Китай.

Почему для приключенческого отпуска стоит рассмотреть Марокко?

Третьим направлением эксперты назвали Марокко. Хотя страна давно известна туристам, в последнее время она привлекает больше внимания среди тех, кто ищет активный отдых. Джейн Маклеллан-Грин объясняет рост популярности двумя основными причинами.

Отдых в Марокко / фото Canva

Первая – это доступность: туристы могут найти бюджетные варианты перелетов и проживания. Вторая связана с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого часть путешественников начала искать альтернативные направления для отдыха.

Марокко привлекает солнечной погодой в течение всего года и разнообразными возможностями для досуга. Эксперт считает Марокко удачным вариантом для тех, кто хочет изменить привычный формат европейского путешествия, не уезжая слишком далеко.