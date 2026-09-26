Теплое море и 29 градусов тепла: сюда едут отдыхать осенью вместо Египта

Если осенью хочется продлить пляжный сезон и насладиться теплом, стоит обратить внимание на Кипр. Этот остров признан лучшим направлением в Европе для солнечного отдыха в октябре и ноябре.

Температура воздуха здесь в отдельные дни достигает 29 градусов тепла, пишет Turystyka. Кипр занял первое место в исследовании Solmar Villas среди 105 популярных направлений, где сравнивались солнечные часы, дождливые дни, дневная температура и стоимость авиаперелета.

Какие курорты Кипра вошли в рейтинг?

Первое место заняла Айя-Напа. Курорт известен своими пляжами, клубами и активной ночной жизнью, поэтому он подойдет туристам, которые хотят совместить морской отдых с развлечениями.

На второй позиции оказался Лимассол. Это вариант для тех, кто больше интересуется городским отдыхом, но при этом не хочет отказываться от возможности проводить время у моря.



Лучшие места для отдыха на Кипре / Фото Pexels

Третье место заняла Ларнака. Это один из древнейших городов Кипра, который привлекает туристов пляжами и активной ночной жизнью. Курорт может заинтересовать тех, кто ищет место для вечернего отдыха и вечеринок.

Четвертое место занял Пафос. Он особенно нравится путешественникам, интересующимся историей и культурой, ведь в городе и его окрестностях есть немало достопримечательностей, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В то же время атмосфера Пафоса более спокойная и уютная.

Какая погода на Кипре осенью?

Одним из преимуществ острова осенью остается теплая и преимущественно сухая погода. В октябре температура воздуха на Кипре составляет от 24 до 29 градусов тепла, а дожди бывают довольно редко.

При этом поездка не потребует больших затрат. Билет в одну сторону из Польши на Кипр можно найти чуть дороже, чем за 100 злотых.

Что еще можно выбрать для осеннего путешествия?

Пятое место в рейтинге заняла Афинская Ривьера в Греции. В первую десятку также вошли Лансарота и Фуэртевентура с Канарских островов, а также Родос, Кос и Мальта.

Тем, кто хочет минимальное количество осадков на отдыхе, эксперты советуют рассмотреть Канарские острова. По прогнозам, именно там осенью ожидается меньше всего дождливых дней.

А если критерием при планировании путешествия является цена авиабилетов, стоит обратить внимание на материковую Испанию. Перелет в одну сторону из Польши туда можно найти менее чем за 100 злотых.