Убегаем от осеннего дождя: где в Италии сейчас можно отдохнуть на море за полцены

В конце сентября отдых на море в Италии становится значительно доступнее, чем в разгар летнего сезона. Сейчас туристы могут существенно сэкономить на перелете и проживании, ведь многие апартаменты и отели снижают цены вдвое из-за уменьшения наплыва отдыхающих. При этом погода во многих регионах страны по-прежнему солнечная и теплая.

Бархатный сезон позволяет посетить Италию с меньшим бюджетом. Издание kobieta.interia рассказало, куда можно поехать осенью в Италии, чтобы скрыться от осенних холодов и отдохнуть за полцены.

Куда дешево поехать в Италию на море осенью?

Для бюджетного отпуска на юге Италии стоит выбрать регион Калабрия. Здесь есть чистое Ионическое море, километры песчаных пляжей и атмосферные красочные городки. Туристы могут выбрать жилье в курортном городе Рочелла-Ионика или Бовалино.

Калабрия славится не только пляжным отдыхом – регион имеет древнегреческое наследие и живописные средневековые деревни в горах. Можно спланировать однодневную поездку в Джераче, расположенное на высокой скале, или в Стило, рядом с которым находится побережье.

Средневековая деревня Стило в Италии / Фото Stafano B

На побережье Адриатики туристы могут посетить бюджетную альтернативу Венеции – город Киоджа. Здесь есть яркий рыбный рынок, каналы и красочные дома. Но что самое главное – в Киодже цены доступнее, чем в Венеции, а туристов значительно меньше: не нужно стоять в очередях и с трудом пробираться сквозь толпу. Кроме того, недалеко от города можно отдохнуть на пляже и искупаться в море. Так что поездка в Киоджу может стать сочетанием пляжного отдыха и прогулки среди красивой архитектуры и природы.

Киоджа – бюджетная альтернатива Венеции / Фото Alberto Marzola

Еще одно направление для теплого и недорогого осеннего отпуска в Италии – это остров Сицилия. Здесь пляжный сезон длится до середины октября, поэтому еще есть достаточно времени, чтобы спланировать отдых на море. Море осенью остается таким же теплым, как летом, а невыносимой жары уже нет. Это идеальные условия для тех, кто любит спокойный отдых и долгие прогулки по колоритным городам.

Сентябрьское море на Сицилии / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Куда еще осенью можно выгодно поехать на море?

Ранее турагент порекомендовала 5 недорогих направлений для комфортного отдыха на море осенью. В списке оказались Турция, Греция и другие страны. Именно здесь в осенние месяцы цены становятся значительно более приятными, чем летом, поэтому отдых становится более доступным. При этом погода по-прежнему солнечная, а море – теплое.