Куда поехать к морю на День Валентина: интересные локации
14 февраля отмечают День Валентина во всем мире. Если вам надоело банальное празднования или вы не успели забронировать столик в ресторане, тогда предлагаем поехать к морю.
Курортное
Популярный курорт сейчас опустошел – нет туристов и заведения закрыты. Поэтому сможете насладиться зимним морем и тишиной.
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Найти жилье нв Курортном сейчас нереально – официально все закрыто. Однако некоторые базы готовы впустить отдыхающих по предварительной договоренности. Например, база "Приморская".
Курортное летом\ Фото с открытых источников
Николаевка
Свежая рыба на День Валентина – это оригинальное празднование. Редакция "О, Море" рекомендует отдохнуть в комплексе "Черноморка" в селе Николаевка за 2 часа езды из Одессы. Однако на ночь пока негде оставаться – отель строится.
Чан с лавандою \ Фото "Черноморка"
Гостям предложат чаны с лавандой на открытом воздухе. Также можно взять в аренду квадроциклы и покататься местностью.
Облои
Горячий гейзер среди неба – это прекрасная идея, чтобы согреться в морозы. Поэтому советуем на День всех влюбленных отправиться в село Облои, за 1,5 часа езды из Херсона.
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Здесь есть "Горячий ключ" с горячей минеральной водой с глубины 1527 метров. На территории комплекса два бассейна с термальной водой. Температура воды – 40 градусов.
Гейзер с гарячей водою \ Фото Украина Инкогнита
Галицыново
Идеальный вариант, чтобы удивить своего любимого человека – вкусные блюда из улиток на Николаевщине в селе Галицыново.
Блюда с улиток\ Фото с фейсбук-страницы "Пан улитка"
И совместить ужин можно с экскурсией – вам покажут весь процесс вывода улиток. Во время дегустации будет возможность попробовать изысканные блюда из улиток под бокал крафтовой вина.
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