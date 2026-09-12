Не Рим и Афины: 4 малоизвестных города Европы, где можно увидить древние руины вдали от толп

Афины часто называют колыбелью западной цивилизации, а Рим непосредственно был центром древней империи. Поэтому именно эти города в первую очередь стремятся посетить любители истории. Однако есть один существенный нюанс – огромное количество туристов, приезжающих со всего мира. Иногда представления о путешествии полностью разбиваются о реальность.

Чтобы проникнуться духом древней истории, не обязательно часами стоять в очередях к достопримечательностям или пробиваться сквозь толпу в Колизее. В Европе есть другие города, история и архитектура которых впечатляют не меньше, но туристов здесь не так много. Подробнее об этих малоизвестных местах рассказал Travel Off Path.

Куда поехать в Европе, чтобы увидеть античную архитектуру?

Ним, Франция

Ним – это настоящий французский Рим и мечта каждого, кто увлечен Римской империей. Здесь есть хорошо сохранившаяся арена, напоминающая Колизей. Ее построили всего на несколько десятилетий позже Колизея. В отличие от римской арены, здесь до сих пор устраивают концерты. В 2024 году на арене выступала Дуа Липа.

В Ниме также есть Мезон Карре – храм начала I века, сохранившийся в целости и сохранности, и впечатляющий трехярусный мост-акведук Пон-дю-Гар.



Мост-акведук Пон-дю-Гар в городе Ним / Фото Adrien Court

Эвора, Португалия

Город расположен всего в полутора часах езды на поезде от Лиссабона, поэтому его точно стоит добавить в свой маршрут. Главная достопримечательность Эворы – это почти 2000-летний римский храм, который является наиболее хорошо сохранившимся древнеримским памятником Португалии.

Римский храм Эворы / Фото из Википедии

Пловдив, Болгария

Пловдив – один из старейших непрерывно заселенных городов Европы и второй по величине в Болгарии. Пловдив – настоящий музей под открытым небом с греко-римскими руинами, византийскими церквями, османскими мечетями и особняками эпохи болгарского возрождения. При этом туристов здесь очень мало, а потому ничто не мешает наслаждаться архитектурой и атмосферой.

Как и Рим, Пловдив построен на семи холмах. Город славится своим античным театром, где летом до сих пор проходят концерты.

Болгарский город Пловдив / Фото Travel Off Path

Мерида, Испания

Мерида – это настоящая недооцененная жемчужина Испании. Город был основан еще в 25 году до нашей эры при императоре Августе. Здесь туристов ждут римский театр, исламская крепость, гранитный мост через реку Гвадиана и могучая Алькасаба.



Испанский город Мерида / Фото Travel Off Path

Если хочется увидеть античную историю без очередей у самых известных достопримечательностей, Европа предлагает немало альтернатив. Само путешествие может оказаться более спокойным и насыщенным. Поэтому вместо привычных Рима или Афин стоит обратить внимание на менее очевидные направления, где следы древних цивилизаций до сих пор можно увидеть прямо посреди современного города.