Сафари, мистические храмы и казаки: что действительно небанального можно увидеть в Черниговской области

Когда речь заходит о путешествиях по Украине, многие туристы сразу думают о Карпатах, Львовской области или Одессе. В то же время на севере страны есть регион, который тоже может чем-то удивить – Черниговская область славится древней историей, архитектурными памятниками, живописной природой и необычными туристическими объектами.

Украинские путешественники Макс Узол и Оля Манько подобрали 9 мест, которые помогут по-новому взглянуть на Черниговскую область и спланировать насыщенное путешествие на выходные. Подробнее расскажет 24 Канал.

Что интересного туристам посмотреть в Черниговской области?

Сафари

В экопарке "Деревиль" туристы могут попасть на настоящее сафари. Здесь обитают косуля, благородный и пятнистый олень, европейская лань, шотландская корова, индийский буйвол, лошади Пржевальского, муфлон и другие животные. На 380 гектарах с лесом, озерами и болотами свободно гуляет около 600 диких животных.

История экопарка началась с хобби владельца, который мечтал создать заповедник и начал разводить диких животных у себя на даче. Их сюда привозили из разных уголков Украины и Европы. Это породы, которые в то время не водились в этой местности. Со временем увлечение превратилось в огромный экопарк, который мы очень рекомендуем посетить,

– сказала Оля Манько.

По ее словам, животных здесь разводят в прекрасных условиях и ежегодно выпускают в дикую природу.

Сафари в Черниговской области / Фото путешественников

Собор Рождества Богородицы

Этот храм расположен в поселке Козелец. Он представляет собой настоящий небоскреб 18 века, построенный по заказу Натальи Разумыхи при финансовой поддержке ее сына – последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. 50-метровую колокольню видно даже с Черниговской трассы, а внутри туристов удивит гигантский 27-метровый иконостас.

Покорщина

Покорщина – это единственная сохранившаяся деревянная усадьба эпохи Гетманщины на левобережье Украины. Ее решил возродить журналист Аким Галимов, команда которого взяла комплекс в аренду на 49 лет по символической цене – 1 гривна в год.

Сначала привели в порядок внутренние помещения, ведь заброшенное здание буквально превратили в свалку. Уже провели неотложные противоаварийные работы: заменили кровлю, стены и перекрытия. И уже начали проводить экскурсии! Да, одновременно с ремонтными работами. По будням – строители, а по выходным – туристы. Поддержать проект можно любым пожертвованием,

– отметил Макс Узол.

Интересные туристические локации Черниговской области: видео

Нежин

В 17 веке Нежин был крупнейшим городом Левобережной Украины. Он был экономическим сердцем этих земель. Сюда Богдан Хмельницкий пригласил греков, которые начали развивать экономику, торговлю и сферу услуг. Здесь открыли первую в городе аптеку, которая работает до сих пор, и первую на левобережной Украине кофейню. В Нежине до сих пор чувствуется греческая атмосфера благодаря архитектуре. В городе есть целый комплекс греческих храмов: Троицкая, Михайловская и Всесвятская церкви. Храмы расположены рядом, поэтому удобно осмотреть их все.

Также здесь находится Нежинская почтовая станция – единственный в Украине аутентичный музей. В 19 веке это был главный транспортный узел левобережья.

А что касается "Нежинских огурцов", то все просто. Греки скучали по своей кухне, посадили здесь сорт маленьких пузырчатых огурцов, а затем засолили по своему секретному рецепту. Оказалось, что вода в Нежине делает их особенно хрустящими,

– рассказала Оля.

Георгиевская церковь

Один из самых мистических и старинных храмов Украины расположен в селе Седнов. Именно здесь снимали легендарный фильм "Вий". Георгиевская церковь – настоящий шедевр украинского зодчества эпохи казацкого барокко. Некоторые местные историки говорят, что именно здесь казаки освящали оружие перед сражениями, а сам храм построили без единого гвоздя. Что интересно, когда-то в церковь ударила молния.



Георгиевская церковь в селе Седнов / Фото путешественников

Усадьба Лизогубов

Во время съемок "Вии" съемочная группа обустроила склад реквизита в соседнем храме. Хотя на самом деле этот храм – еще один уникальный памятник архитектуры казацкого барокко. Под церковью сооружена подземная усыпальница казацко-старшинского рода Лизогубов, а рядом находится место, где они жили.

Усадьба Лизогубов – старейшее жилое каменное здание на левобережье Украины. Род был одним из самых влиятельных и богатых – настоящая казацкая элита. В свое время Лизогубы превратили двор возле усадьбы в творческий хаб – коворкинг для украинских поэтов и художников. У Тараса Шевченко здесь была отдельная мастерская.

Осень в усадьбе Лизогубов / Фото путешественников

Качановка

Качановка – единственный в Украине дворцово-парковый комплекс, полностью уцелевший во время войн и революций. Он дошел до наших дней практически в том же виде.

А еще там можно переночевать! Это мы и сделали. Номер стоит всего 600 гривен. А еще, конечно, можно зайти внутрь. Обязательно сделайте это и почувствуйте торжественность тех времен! Из 76 комнат для осмотра открыты лишь 12. Но и это вас поразит,

– подчеркнула путешественница.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" / Фото Леонида Вороны

Дворец Галаганов

Недалеко от Качановки расположен дворец Галаганов. Это величественное здание в стиле ампир было загородной резиденцией известного украинского казацко-дворянского рода Галаганов. Здесь отдыхали Тарас Шевченко, Николай Лысенко, Пантелеймон Кулиш и другие. Сейчас в здании находится Сокиринский профессиональный аграрный лицей.

Батурин

В свое время Батурин был большим культурным и политическим центром, который хорошо помнит последних казацких правителей. Сейчас Батурин – даже не райцентр, но свою былую славу как город-музей сохраняет. Путешественники советуют посетить крепость, представляющую собой полную реконструкцию цитадели 17 века, замковую церковь Воскресения Господня, подземную крипту, где покоятся останки героев Батуринской трагедии, гетманский дом, откуда правили Иван Мазепа, Иван Самойлович и Демьян Многогрешный.

Крепость в Батурине / Фото путешественников

Черниговщина – это гораздо больше, чем просто поездка в областной центр. Здесь можно открыть для себя малоизвестные исторические достопримечательности, увидеть необычные архитектурные сооружения и отдохнуть среди живописных пейзажей. Поэтому, если вы ищете идею для следующего путешествия по Украине, стоит присмотреться к этим девяти местам. Вполне возможно, что некоторые из них станут для вас настоящим открытием.