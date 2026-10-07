Отдых, который не опустошит кошелек: какая страна рядом с Украиной удивит доступными ценами

Отдых в Европе не обязательно должен быть дорогим. Есть страна, где за бокал местного вина можно заплатить всего несколько долларов, а ужин, проживание и поездки по городу остаются доступными.

Travel Off Path назвал Молдову одним из недооцененных европейских направлений и рассказал, почему она может заинтересовать туристов.

Что посмотреть в Кишиневе?

Путешествие по Молдове можно начать с ее столицы – Кишинева. Это зеленый город с широкими бульварами и большими парками. В столице также стоит обратить внимание на местную гастрономию. Здесь есть заведения с молдавской кухней, а также рестораны с итальянскими, японскими и другими блюдами.

Кишинев / фото Canva

Полноценно пообедать в ресторане среднего уровня можно примерно за 25 – 38 долларов на человека. В эту сумму входят 3 блюда и напиток. Еще более бюджетными будут местные перекусы. Выпечка стоит около 1,50 – 4 долларов, традиционное основное блюдо примерно 8 – 15 долларов. Капучино можно купить за 1,50 – 3 доллара.

Сколько стоит отдых в Молдове?

Молдова может заинтересовать туристов именно доступными ценами. Бокал местного вина стоит около 2,50 – 5 долларов, а местное пиво 2,50 – 4,50 доллара. Недорогим остается и транспорт: поездка на городском автобусе или троллейбусе обойдется примерно в 0,35 – 0,50 доллара.

Проживание также можно подобрать по умеренной цене. Номер в трехзвездочном отеле стоит около 55 – 95 долларов за ночь. За четырехзвездочный отель или отель высокого класса придется заплатить примерно 85 – 150 долларов.

Почему стоит отправиться на винную экскурсию?

Одна из главных причин посетить Молдову – это ее винодельческие традиции. Страна известна производством вина, а среди местных сортов есть Rara Neagra, Feteasca Neagra и Viorica. Особенно интересной локацией является Милешти-Мичи, примерно в 30 минутах езды от Кишинева. Здесь расположен огромный винный погреб, в котором хранится более 1,5 миллиона бутылок.

Milestii Mici / фото Get Your Guide

Общая протяженность известняковых галерей, используемых для хранения вина, составляет около 54 километров. Для туристов проводятся подземные экскурсии с тремя дегустациями вина и традиционными закусками. Такий тур коштує приблизно 45 – 51 доллар.

Озеро Белеу: смотреть видео

Еще одна интересная локация – это озеро Белеу в районе Кахул. Оно входит в биосферный заповедник ЮНЕСКО "Нижний Прут" и известно разнообразием птиц. В заповеднике можно арендовать лодку и отправиться на прогулку по озеру.

Где находится Молдова: смотреть на картах