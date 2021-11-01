Первый полет намечен уже на 10 декабря. Частота полетов будет меняться от 3 до 4 рейсов в неделю.

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Расписание рейсов

Харьков – Варшава – 05:15 (вылет) – 06:20 (прилет): по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам;

– 05:15 (вылет) – 06:20 (прилет): по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам; Варшава – Харьков – 22:50 (вылет) – 01:55 (прилет): по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Такой график позволит LOT стыковывать самолет из Харькова с другими своими рейсами в города Европы и Америки.

Стоимость авиабилетов

В настоящее время билеты из Харькова в Варшаву можно забронировать от 1 631 гривны в одну сторону и от 3 553 гривен в обе.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает перевозку ручной клади, питание на борту самолета, а также премиальные мили Star Alliance!

Обратите внимание! Забронировать билеты можно на официальном сайте авиакомпании. Также рекомендуем воспользоваться поисковиками типа avia.lowcost.ua или skyscanner.

В своем заявлении LOT сообщает, что полетная программа в Харьков завершится 24 января 2022 года. Однако авиаперевозчик может продолжить полеты на февраль и март, если рейс будет пользоваться популярностью.

В случае недостаточной загрузки самолетов новый запуск в Харьков может состояться уже в летней навигации.