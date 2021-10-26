Крупнейшая крепость Европы, канатная дорога и не только: 5 must-visit локаций Австрии

Австрия очень туристически развитая страна, каждый сможет найти что-то для себя. Для любителей активного отдыха есть горнолыжный сезон и другие достопримечательности, для любителей искусства и музыки множество музеев и, конечно, живописная природа, которая заставит вас затаить дыхание!

Пара тревел-блоггеров Макс Узол и Оля Манько решили совершить поездку в Австрию. Но не в привычную для всех Вену, а в Зальцбург. Путешественники поделились своим маршрутом.

Когда выбирали страну, хотели показать что-нибудь непопсовое и мегакрасивое. Приехали в сказочные альпийские городки старого региона Зальцбург. Здесь от картинки сносит крышу,

– заметила Оля.

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5 must-visit локаций Зальцбурга

Дворец Хельбрун

Как рассказали блоггеры, дворец – это летняя резиденция епископов, приезжавших сюда на отдых и охоту. Несмотря на то, что ему более 400 лет, он в прекрасном состоянии почти как новый.



Дворец Хельбурн / Фото пресс-службы Нового канала

Внутри находится интерактивная выставка, а на территории огромный парк в 60 гектаров с множеством фонтанов.

Они скрыты в неожиданных местах. Работники включают их, когда видят рядом туристов, так что в любой момент вас может обрызгать водой. Это забавно! Особенно в жаркий день,

– рассказала Оля.

Вход – 13,5 евро.

Гора Унтерсберг и самая страшная канатная дорога

Следующая локация, которую советуют посетить путешественники – Унтерсберг – гора в Восточных Альпах. Там, по легенде, спрятаны сокровища троллей.

Однако, самое интересное, что подножие – на высоте 460 метров, а подняться можно на 1800 метров по самой страшной канатной дороге.



Гора Унтерсберг и самая страшная канатная дорога / Фото пресс-службы Нового канала

Там так высоко, что видны даже горы Германии. Но предупрежу, что для людей, которые боятся высоты, это 15 минут каторги. Кабинки полупрозрачные, а под ногами – сотни метров пропасти. Дыхание перехватывает, когда поднимаешься выше облаков. Советую!

– поделился Макс.

Узел и Манько предупреждают, что на вершине гораздо холоднее, поэтому следует одеваться лучше.

Крепость Хоензальцбург

Это один из главных символов Зальцбурга и величайшая крепость Европы, которую удалось сохранить полностью.

Чтобы подняться на 120-метровую гору, где расположена достопримечательность, можно воспользоваться фуникулером – 3,20 евро, или же дойти пешком.

Крепость смотрится очень круто! Но самое большое преимущество – суперская смотровая площадка на город. А внутри крепости – максимальное чувство Средневековья,

– говорит Макс.

Он также сообщил, что вход в крепость стартует от 10,30 евро.



Крепость Хоэнзальцбурга / UnSplash

Музей самолетов и болидов "Ангар 7"

Рядом с Зальцбургским аэропортом находится современный выставочный павильон техники "Ангар 7" – внутри коллекция самых быстрых спортивных машин.

Экспозиции меняются еженедельно, потому что вся техника на ходу – снимается в фильмах, телепередачах,

– заявил блогер.

Один из самолетов в павильоне недавно "поставил" мировой рекорд – пролетел на высоте 1,5 метра от асфальта на скорости 245 километров в час сразу два автомобильных тоннеля в Турции.



Музей самолетов и болидов "Ангар 7" / Фото пресс-службы Нового канала

Также здесь есть реактивные крылья, на которых в 2003 году экстремал перелетел пролив Ла-Манш. Еще можно увидеть болиды "Формулы-1", еще несколько лет назад побеждавшие чемпионаты.

Вход – бесплатный.

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Культовое кафе города

Это одно из старейших кафе в Европе – ему 150 лет.

В культовом заведении Tomaselli всегда можно встретить колоритных местных, которые приходят выпить кофе и почитать газету.



Культовое заведение Зальцбурга / Фото пресс-службы Нового канала

Тревел-супруги советуют попробовать настоящий австрийский струдель и, конечно, кофе.

Это далеко не все локации, которые следует посетить в Зальцбурге, но точно достойные вашего внимания!

Условия въезда в Австрию

Австрия остается открытой для путешествий, в частности из Украины.

Вакцинированные туристы могут пересекать границу без регистрации и карантина. С момента полного курса прививок должно пройти не менее 14 суток. Подтверждающий это сертификат должен быть на английском или немецком языке.

Вакцины, признанные Австрией

BioNtech/Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Johnson & Johnson;

Модерна;

Sinopharm;

Sinovac.

Невакцинированным лицам тоже можно въехать – с ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Однако придется проходить 10-дневную самоизоляцию и регистрировать поездку на правительственном сайте. Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можно сократить, если пройти повторное тестирование не раньше чем на 5 день после пересечения границы.