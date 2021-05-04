Почти каждую резиденцию может посетить турист. Представляем вам самые роскошные королевские дворцы, которые вы обязаны увидеть собственными глазами.

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Букингемский дворец, Великобритания

Английские монархи известные на весь мир своей многовековой историей и Букингемским дворцом в Лондоне. Действующая резиденция Елизаветы II открыта для посещения туристами.

В 52 комнатах, всего их 775, проживают члены королевской семьи. Здесь устраиваются официальные приемы и встречи с королевой.



Букингемский дворец / Фото: UnSplash

Королевский дворец в Мадриде

Дворец испанских королей принадлежит к числу замечательных образцов монарших резиденций Европы. Король Хуан Карлос и его семья здесь не проживают. Он используется только для различных церемоний и мероприятий.

Сегодня дворец открыт для свободного посещения. Туристы могут увидеть уникальные коллекции старинного оружия и скрипок Страдивари.



Королевский дворец в Мадриде / Фото: UnSplash

Княжеский дворец Монако

Является официальной резиденцией рода Гримальди. Дворец построен на месте крепости, воздвигнутой генуэзцами в 1215 году, на вершине скалы, что круто обрывается к морю.

Посетить дворец и насладиться его интерьером можно только в летнее время.



Княжеский дворец в Монако / Фото: viator.com

Королевский дворец в Брюсселе

Одно из самых красивых официальных зданий в Брюсселе. Дворец используется только для официальных приемов.

В течение июля – сентября он традиционно открывается для посещения. Желающие могут бесплатно погулять многочисленными залами и покоями величественного сооружения.



Королевский дворец в Брюсселе / Фото: Getty Images

Королевский дворец в Стокгольме

В самом сердце Стокгольма расположен Королевский дворец, который пережил несколько исторических эпох и до сих пор является резиденцией шведского монарха, а также местом проведения официальных приемов.

Для общественных посещений открыт ряд роскошных королевских апартаментов, Сокровищница и Оружейная палата, а также много других увлекательных выставок и музеев.



Королевский дворец в Стокгольме / Фото: stockholmpass.com

Замок Вадуц, Лихтенштейн

Это официальная резиденция князя, что получила название города, на холме которого расположена. Над замком нависают высокие заснеженные Альпы.

Вокруг резиденции можно гулять сколько угодно, но чтобы попасть внутрь, надо иметь приглашение от княжеской семьи.



Замок Вадуц в Лихтенштейне / Фото: UnSplash

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Королевский дворец в Амстердаме

В самом центре столицы Нидерландов возвышается Королевский дворец, который находится в распоряжении монарха.

Здесь регулярно проводятся торжественные встречи, званые ужины и другие официальные события, в которых принимает участие королева. В определенные дни дворец открыт для экскурсий.



Королевский дворец в Амстердаме / Фото: UnSplash