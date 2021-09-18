Колыбель Черноморского флота: что стоит увидеть в Херсоне кроме набережной

18 сентября празднуют 243 день рождения Херсона – города кораблей, солнца и моря. Этот спокойный областной центр на юге Украины сначала может показаться не слишком особенным. Редакция Travel24 сделала подборку локаций, которые познакомят вас с этим городом!

Центр города небольшой, поэтому транспорт вам не понадобится. Там более, все интересные места требуют внимания и немного пешеходного движения.

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Что посмотреть в Херсоне

Херсон - спокойный, как Днепр, но с нотками приморской атмосферы. Здесь стоит прогуляться по набережной, найти памятник кораблям, а затем – прийти в сквер известного жителя – Потемкина. Но не только эти локации характеризует город – колыбель Черноморского флота.

Сквер Потемкина

Все началось с памятника выдающемуся жителю, который приказала установить еще Екатерина II. Чуть позже здесь разбили сквер. Однако революция 1917 года внесла коррективы в рекреационные пространства города – бюст скрыли под брезентом, а сквер был просто озеленённой улицей. Между прочим, тогда Потемкина называли "херсонским призраком". Восстановили памятник и сквер в 2003 году, а в этом году – провели масштабную реконструкцию.



Сквер после ремонта / Фото из инстаграма Хохлуи Дарьи

Парк Славы и набережная

Парк Славы называют одним из самых красивых мест в Херсоне. В парке сооружен большой мемориальный комплекс, посвященный воинам-освободителям Херсона. С набережной откроется невероятный вид на широкий и могучий Днепр. Жители советуют прийти сюда вечером, когда зажигают большие ретро-фонари, а над водой светит месяц.



Парк Славы в Херсоні / Фото из инстаграма lynn_lynnn_63

Остатки Херсонской крепости

Херсонская крепость частично сохранилась до наших дней. Когда-то это было самое мощное фортификационное сооружение, внутри которого располагалась площадь с дворцом самого Потемкина и Екатерининским собором. Однако сохранилось здание арсенала крепости, пороховой погреб, переделанный под ресторан, а также идентичные друг другу Московские и Очаковские ворота.



Очаковские ворота / Фото из Википедии

Дом Блажкова

На старых фото начала ХХ века сооружение подписывали как "красивый дом у парка". Он принадлежал тогдашнему мэру города – Николаю Блажкову. Здание спроектировал одесский архитектор Пауль Клейн. Дом выполнен в неоготическом - неомавританском стиле, есть даже смотровая башня, привлекает внимание издалека. Сейчас здесь работает детская музыкальная школа.



Дом Блажкова в Херсоне / Фото "РБК-Україна"

Памятник первым корабелам

Херсон начинали строить из крепости и судоверфи. Город может гордиться славными кораблестроителями. Теперь в их честь на набережной возведен памятник первым корабелам (или просто – фрегат) на набережной Херсона.



Значительное место на набережной Херсона / Фото Монастырева Олега

Проспект Ушакова

Центральная магистраль города названа в честь великого морского полководца, адмирала Федора Ушакова. Ему установлен памятник возле главного корпуса Херсонской государственной морской академии.

На проспекте много интересных старых зданий и торговых центров, а летом работают фонтаны. Интересно, что проспект Ушакова не пересекает ни одна улица – все они берут от него начало.



Постамент известному морскому полководцу / Фото из инстаграма Скрипальщикова