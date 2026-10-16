Город, поглощаемый пустыней: почему тысячи туристов едут в заброшенный Колманскоп

Еще в начале 20 века этот город был одним из центров алмазного бума в Намибии. Однако богатство не спасло его от упадка, ведь теперь бывшие дома стоят пустыми, а их комнаты постепенно засыпает пустынный песок.

Издание National Geographic рассказало, как возник этот необычный город, почему его покинули жители и что привлекает сюда туристов сегодня.

Как посреди пустыни возник богатый алмазный город?

История Колманскопа началась в 1908 году. Однажды вечером железнодорожник Захариас Левала убирал песок с путей и заметил камешки, сверкавшие в сумерках. Его немецкий работодатель определил, что это алмазы.

Сам Левала, к сожалению, за свою находку не получил никакого вознаграждения. Новость быстро привлекла искателей драгоценных камней. Уже к 1912 году здесь возник город, который ежегодно добывал около миллиона каратов алмазов.

Для сравнения: это более 11,7 % мировой добычи!

Несмотря на расположение в пустыне, Колманскоп стал центром роскоши. Здесь работали пекарня, мясная лавка, почта и фабрика льда, а пресную воду доставляли по железной дороге. В город даже приезжали европейские оперные коллективы.

Колманскоп / фото Canva

Однако за богатством Колманскопа стояла трагическая история колониализма. Поселение было частью немецкой колонии "Немецкая Юго-Западная Африка". За 4 года до открытия алмазных месторождений народ гереро восстал против немецких колонизаторов, которые в ответ убили более 60 тысяч представителей этого народа.

Почему же тогда состоятельные жители покинули Колманскоп?

Сначала искатели могли быстро разбогатеть, собирая алмазы прямо с поверхности пустыни. Однако немецкие власти стремились контролировать этот прибыльный промысел. Значительную территорию Намибии объявили Sperrgebiet – закрытой зоной, куда обычным людям запретили въезд, а права на добычу передали одной компании из Берлина.

Это решение имело тяжелые последствия для местных жителей. Людей вытесняли с их земель, а многих привлекали к работе на шахтах, где они месяцами жили в тесных бараках (длинные здания, предназначенные для проживания большого количества людей в небольших помещениях).

Как выглядят дома города / фото Canva

Со временем запасы алмазов в районе Колманскопа начали истощаться. В 1928 году к югу от города, на прибрежных террасах, обнаружили еще более богатые месторождения. Жители начали массово уезжать, оставляя дома и имущество.

К 1930-м годам добыча в этой местности пришла в упадок, а в 1956 году Колманскоп окончательно опустел. Пустыня постепенно возвращала себе территорию: песок проникал в дома, заполнял комнаты и накрывал бывшие жилища.

Почему в наше время в заброшенный город едут десятки тысяч туристов?

В 2002 году частная компания Ghost Town Tours получила разрешение превратить Колманскоп в туристическую достопримечательность. С тех пор посетителей доставляют в закрытую зону, чтобы они могли осмотреть и сфотографировать здания, которые поглощает песок. Ежегодно здесь бывает до 35 тысяч туристов. Их посещения приносят прибыль соседнему прибрежному городу Людериц.

Как выглядят дома города / фото Canva

Путешественников привлекает необычный вид поселения: выцветшие обои, разрушенные стены и комнаты, заполненные песчаными дюнами. Несмотря на попытки сохранить исторические здания и ограничить количество посетителей, руины продолжают разрушаться.

Исследования, проведенные примерно в 2010 году, показали заметное ухудшение состояния нескольких сооружений. Поэтому в будущем пустыня может полностью поглотить остатки города, который когда-то обеспечивал значительную долю мировой добычи алмазов.

Где находится город Колманскоп: смотреть на картах