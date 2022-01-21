Количество авиарейсов в ЕС значительно сокращается: с чем это связано

В первые недели 2022 года наблюдается значительное сокращение европейских авиарейсов. Об этом свидетельствует последний отчет Евроконтроля.

Падение авиатрафика в ЕС связано с быстрым распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Европейский авиатрафик падает из-за "Омикрон"

Евроконтроль привел цифры европейского сетевого трафика, которые показали, что с 10 по 16 января на континенте в среднем осуществлялось 16 973 рейса в день. Согласно цифрам, количество ежедневных рейсов уменьшилось на 33% по сравнению с допандемическим периодом.

Данные свидетельствуют о том, что за последнюю неделю трафик из ЕС достиг только двух третей уровня 2019 года.

Трафик в сети Евроконтроля резко снизился в этом месяце – 16 973 рейса в день за последнюю неделю, только две трети от уровня 2019 года,

– написал в своем Twitter генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

Кроме того, цифры показали, что из-за распространения "Омикрона" и введения строгих правил въезда в большинстве стран, основные операторы зарегистрировали на 57% меньше рейсов в течение последней недели, чем за аналогичный период 2019-го.

Какие авиакомпании страдают больше всего

Наиболее заметное падение авиатрафика наблюдается у лоукостеров:

Ryanair зафиксировал падение на 43% за последние две недели;

зафиксировал падение на 43% за последние две недели; Wizz Air с понижением на 34%;

с понижением на 34%; EasyJet с понижением на 57%.

При этом такие авиаперевозчики, как Turkish Airlines (-3%), Pegasus (-4%), SAS (-5%) и KLM (-11%) зафиксировали меньшее падение в течение последних семи дней.

По данным отчета, Германия, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Польша были наиболее загруженными по количеству перелетов.