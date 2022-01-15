Когда выгоднее всего покупать авиабилеты в 2022 году

Согласно данным Airlines Reporting Corporation (ARC), лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов в 2022 году является воскресенье.

Эксперты отмечают, что на протяжении всей пандемии COVID-19 постоянно изменяющиеся ограничения на поездки приводили к тому, что иногда спрос на авиабилеты резко падал.

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Как следствие, цены сначала выросли, а потом упали. Летом 2021 года, когда международный туризм начал оживать в результате массовой вакцинации, цены на билеты начали нормализоваться до докарантинного уровня. Впрочем, по состоянию на начало января 2022 года цены все еще остаются в среднем на 15% ниже, чем в 2019 году.

Эксперты из Airlines Reporting Corporation надеются, что несмотря на карантинные ограничения в связи с ростом количества случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон, 2022 год будет намного успешнее для поездок за границу, чем два предыдущих.

Когда дешевле забронировать билет на самолет

Основываясь на результатах исследования, стоимость билетов зависит как от того, насколько заранее вы бронируете билеты, так и от дня недели, в которую вы совершаете бронь.

Эксперты отмечают, что доля международных рейсов, забронированных за 9 и более недель, увеличилась в среднем с 40% в 2019 году до 45% в 2020 году и 50% в 2021 году. Таким образом, туристам, скорее всего, потребуется забронировать билеты заранее, чтобы получить более низкие цены.



Идеальный день для начала поездки – пятница / Фото Pexels

Результаты исследования также показали, что лучшим днем ​​недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов является воскресенье. Покупая билеты в этот день недели, можно сэкономить до 15% на международных рейсах.

В какой день недели дешевле всего путешествовать

Согласно исследованию, идеальный день для начала поездки – пятница, когда туристы могут сэкономить примерно 10%. При этом Expedia предупреждает, что путешественникам следует избегать поездок во вторник и среду, когда расходы могут быть выше.

Какой месяц самый дешевый для путешествия

По мнению экспертов, для международных рейсов наиболее выгодным месяцем является сентябрь, когда можно сэкономить почти 40% по сравнению с рейсами в декабре.