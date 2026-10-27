Успейте поймать момент: когда бронировать отпуск в Турции, чтобы было дешевле всего

Отпуск в Турции может обойтись значительно дешевле, если выбрать подходящий момент для бронирования. Ведь стоимость отдыха зависит не только от месяца поездки, но и от того, насколько заранее туристы бронируют отели и авиабилеты.

Если вы планируете отпуск на море в Турции следующим летом и при этом хотите сэкономить часть бюджета, то стоит заранее спланировать поездку и выбрать наиболее выгодный период для бронирования. Подробнее об этом рассказал туристический агент Артем Козловский.

Когда бронировать отдых в Турции?

По словам эксперта, самые выгодные предложения на проживание в отелях появляются после закрытия высокого сезона, то есть после окончания осенних каникул в школах. Туристы возвращаются домой, а отели начинают готовиться к предстоящему сезону и предлагают самые выгодные цены. В то же время, чем ближе к лету, тем больше будет расти стоимость отдыха и уменьшаться количество свободных номеров в хороших отелях.

Начиная с первых чисел ноября и ближе к "Черной пятнице", можно найти самые выгодные тарифы на некоторые отели. Для бронирования нужно внести всего 10% от стоимости тура. Цена будет зафиксирована и уже не изменится,

– рассказал турагент.

Остальную сумму нужно будет доплатить за 2 недели до отпуска. Если же планы изменятся, то тур можно отменить.

Обратите внимание! Отдых в Хорватии, Черногории или Греции на следующее лето можно бронировать уже в октябре, ведь здесь сезон заканчивается раньше.

Итак, чтобы отдых в Турции не ударил по кошельку, стоит позаботиться о бронировании заранее и не откладывать выбор отеля до последнего момента. Самое выгодное предложение не обязательно появляется за несколько дней до вылета: раннее бронирование позволяет получить лучшую цену, больший выбор отелей и более удобные даты отдыха.

Тем, кто планирует летнее путешествие в Турцию, стоит уже сейчас следить за предложениями туроператоров и сравнивать цены на разные даты.