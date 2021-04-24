Новые ограничения распространяются не только на граждан острова, но и туристов, которые в это время будут находиться на Кипре.

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Локдаун будет отменено 10 мая, но для посещения загруженных людьми мест понадобятся негативные тесты, вакцинация или подтверждение о том, что человек переболел в течение последних трех месяцев.

Торговые центры, школы, тренажерные залы, непродуктовые магазины и развлекательные заведения будут закрыты. Бары и рестораны смогут работать на доставку.

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему числу инфекций вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения за большого количества госпитализаций", – сказал министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Новые меры предусматривают комендантский час с 21.00 до 5:00, за исключением людей, которые едут на работу или к врачу.

Сейчас туристам возможен выход за территорию отеля возможен после получения авторизации два раза в день, то после начала локдауна будет разрешена только одна прогулка в день.

Туристы обязательно должны получить разрешение, в противном случае их может оштрафовать полиция.