Чтобы почувствовать праздничный Киев: вот 10 дел, которые стоит успеть сделать до встречи Нового года

В декабре Киев превращается в зимнюю сказку. Да, в сдержанном формате из-за войны, но все же главные ритуалы праздника остаются.

Так чем заняться в столице, чтобы почувствовать настоящий дух зимних праздников на рубеже 2025 и 2026 годов? 24 Канал благодаря hey.kyiv расскажет об этом подробнее.

Какие 10 декабрьских ритуалов в Киеве стоит добавить в собственный чеклист?

Полюбоваться главной елкой. Главная елка Украины установлена на Софийской площади. Она в 16 метров высотой и украшена пастельными цветами, вдохновленными фресками Софии Киевской. Атмосфера камерная, без массовых концертов.

Выпить вкусного глинтвейна. Его вам нальют не только у елки, но и на рождественских ярмарках города и в кафе. Горячие напитки хорошо согревают зимой и создают праздничное настроение.

Увидеть Рождественский экспресс. В декабре Укрзализныця запустила ретропоезд, на паровой тяге – "Волшебный экспресс". Все ради праздничных поездок. К сожалению, пока не известно, продолжит ли он ездить после 7 декабря.

Попасть в сладкую сказку Milk Bar Wonderland. Это праздничная локация с тематическим декором, десертами и тортами.

Наслаждаться витринами ЦУМ. Универмаг на Крещатике готовит ежегодно интересные праздничные витрины, которые становятся одной из городских изюминок.

Съесть мандариновый круассан с какао в Paul. Эта сеть предлагает праздник вкусов, способных сделать ваш день особенным.

Гулять по заснеженному городу. Мариинский парк, Владимирская горка, Пейзажная аллея и набережная Днепра создают зимнюю открытку даже без длительного снежного покрова.

Посетить Поместье Рождественских Историй. Это платная загородная локация под Киевом, ее открывают для праздничных событий и шоу с елками и фотозонами.

Покататься на коньках. В Киеве работают открытые катки, также катки в торговых центрах и так далее.

Встретить Новый 2026 год в кругу близких. В это сложное время, пожалуй, лучшие встречи – это теплые семейные или дружеские праздники.

А какие еще есть интересные варианты празднования, если не говорится о Киеве?