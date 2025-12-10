Чтобы почувствовать праздничный Киев: вот 10 дел, которые стоит успеть сделать до встречи Нового года
- В Киеве на Софийской площади установлена главная елка Украины, украшенная пастельными цветами фресок Софии Киевской. С нее стоит начать погружаться в зимние праздники.
- А еще в декабре в столице можно посетить рождественские ярмарки, попробовать глинтвейн, увидеть Рождественский экспресс, а также насладиться праздничными витринами ЦУМ и многое другое.
В декабре Киев превращается в зимнюю сказку. Да, в сдержанном формате из-за войны, но все же главные ритуалы праздника остаются.
Так чем заняться в столице, чтобы почувствовать настоящий дух зимних праздников на рубеже 2025 и 2026 годов? 24 Канал благодаря hey.kyiv расскажет об этом подробнее.
Какие 10 декабрьских ритуалов в Киеве стоит добавить в собственный чеклист?
Полюбоваться главной елкой. Главная елка Украины установлена на Софийской площади. Она в 16 метров высотой и украшена пастельными цветами, вдохновленными фресками Софии Киевской. Атмосфера камерная, без массовых концертов.
Выпить вкусного глинтвейна. Его вам нальют не только у елки, но и на рождественских ярмарках города и в кафе. Горячие напитки хорошо согревают зимой и создают праздничное настроение.
Увидеть Рождественский экспресс. В декабре Укрзализныця запустила ретропоезд, на паровой тяге – "Волшебный экспресс". Все ради праздничных поездок. К сожалению, пока не известно, продолжит ли он ездить после 7 декабря.
Попасть в сладкую сказку Milk Bar Wonderland. Это праздничная локация с тематическим декором, десертами и тортами.
Наслаждаться витринами ЦУМ. Универмаг на Крещатике готовит ежегодно интересные праздничные витрины, которые становятся одной из городских изюминок.
Съесть мандариновый круассан с какао в Paul. Эта сеть предлагает праздник вкусов, способных сделать ваш день особенным.
Вот что стоит сделать в Киеве в декабре для ощущения полноценного праздника: смотрите видео hey.kyiv
Гулять по заснеженному городу. Мариинский парк, Владимирская горка, Пейзажная аллея и набережная Днепра создают зимнюю открытку даже без длительного снежного покрова.
Посетить Поместье Рождественских Историй. Это платная загородная локация под Киевом, ее открывают для праздничных событий и шоу с елками и фотозонами.
Покататься на коньках. В Киеве работают открытые катки, также катки в торговых центрах и так далее.
Встретить Новый 2026 год в кругу близких. В это сложное время, пожалуй, лучшие встречи – это теплые семейные или дружеские праздники.
А какие еще есть интересные варианты празднования, если не говорится о Киеве?
Рождественской столицей, пожалуй, справедливо считают Львов. В декабре здесь состоятся различные мероприятия, такие как встреча со святым Николаем, мастер-классы, открытие шопки, ярмарка, колядование и шествие звездочетов и многое другое.
А если хочется убежать от городского шума, то можно посетить закарпатские термальные воды, к озеру Синевир или в Диканьку на Полтавщине. Или даже наконец посетить Криворивню – это село на Прикарпатье известно на всю страну особым празднованием Рождества.
