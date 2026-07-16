Под землей Парижа будет интереснее: топ 3 необычных экскурсий, которые удивят любого туриста

Во время путешествий туристы обычно спешат осмотреть исторические достопримечательности, музеи или смотровые площадки. Однако некоторые города скрывают свои самые интересные истории не на поверхности, а глубоко под землей. Именно там можно увидеть места, которые десятилетиями оставались недоступными для большинства людей.

Если обычные экскурсии вас уже вряд ли удивят, стоит обратить внимание на 3 необычных подземных маршрута, которые предлагают туристам Париж и Нью-Йорк.

Что скрывает под улицами знаменитая канализация Парижа?

Под элегантными бульварами французской столицы расположена одна из крупнейших канализационных систем Европы, протяженность которой превышает 2 600 километров. Сегодня ее часть открыта для туристов в виде музея канализации Парижа. Экскурсия начинается со спуска под землю недалеко от моста Альма.

Посетители проходят по специально оборудованному маршруту, где могут увидеть настоящие действующие галереи, инженерные механизмы, историческое оборудование и инструменты, которыми пользовались работники канализационной службы. Особую атмосферу создают шум воды, прохлада подземелья и интерактивные экспозиции.

Канализация Парижа / коллаж 24 Канала, фото Hotels.com

Здесь можно узнать, как менялась система водоотведения Парижа от галло-римской эпохи до наших дней и какую роль она играет в развитии города и защите окружающей среды. Одной из самых интересных локаций считается мостик над главным каналом, откуда открывается вид на потоки воды, непрерывно движущиеся под французской столицей. Билет стоит 9 евро.

Почему Парижские катакомбы называют одним из самых жутких музеев Европы?

Еще одна необычная экскурсия по Парижу проходит примерно на глубине 20 метров. Именно здесь расположены знаменитые Парижские катакомбы – огромный оссуарий (подземное хранилище), в котором хранятся останки нескольких миллионов жителей города. В конце XVIII века из-за переполненных кладбищ власти Парижа решили перенести человеческие останки в заброшенные каменные карьеры.

Парижские катакомбы / фото Les catacombes de Paris

Уже в 1786 году это место официально получило название Парижского муниципального оссуария, а впоследствии стало известным во всем мире как катакомбы. Сегодня туристы проходят примерно 1,5-километровый маршрут, который занимает около часа. Чтобы попасть в подземелье, необходимо спуститься по 131 ступеньке, а по завершении маршрута подняться еще по 112 ступенькам.

Температура внутри в течение года держится на уровне около +14 градусов, поэтому даже летом рекомендуется брать с собой теплую одежду. Из-за особенностей подземных ходов катакомбы не рекомендуется посещать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с дыханием или нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Во время экскурсии посетителей просят не прикасаться к костям и соблюдать правила сохранения этого уникального исторического памятника. Стоимость билета для взрослого человека 31 евро.

Как попасть на заброшенную станцию метро, ставшую настоящей легендой Нью-Йорка?

В самом центре Нижнего Манхэттена скрыта еще одна необычная туристическая локация – историческая станция метро Old City Hall. Именно отсюда в 1904 году отправился первый поезд нью-йоркского метро. Локация быстро стала символом развития города благодаря своей необычной архитектуре: арочным потолкам, декоративной плитке, витражным мансардным окнам и изящным люстрам.

Заброшенная станция метро в Нью-Йорке / фото Rhododendrites

Несмотря на то, что станцию закрыли для пассажиров еще в 1945 году, она не исчезла полностью. Сегодня она используется в качестве разворотного кольца для поездов линии 6, а попасть внутрь можно только во время специальных экскурсий. Экскурсии организует Нью-Йоркский транзитный музей несколько раз в год.

Принять участие могут только члены Нью-Йоркского музея общественного транспорта, а перед посещением все взрослые проходят обязательную проверку безопасности. Экскурсия длится около 90 минут. Сначала участникам рассказывают историю появления нью-йоркского метро, после чего группа спускается под землю, чтобы увидеть одну из самых красивых и в то же время наименее доступных станций города. Стоимость для взрослого человека 50 долларов.