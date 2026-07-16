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Travel Европа и мир Под землей Парижа будет интереснее: топ-3 необычных экскурсий, которые удивят любого туриста
16 июля, 22:13
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Под землей Парижа будет интереснее: топ 3 необычных экскурсий, которые удивят любого туриста

Милена Бордакова

Во время путешествий туристы обычно спешат осмотреть исторические достопримечательности, музеи или смотровые площадки. Однако некоторые города скрывают свои самые интересные истории не на поверхности, а глубоко под землей. Именно там можно увидеть места, которые десятилетиями оставались недоступными для большинства людей.

Если обычные экскурсии вас уже вряд ли удивят, стоит обратить внимание на 3 необычных подземных маршрута, которые предлагают туристам Париж и Нью-Йорк.

Что скрывает под улицами знаменитая канализация Парижа?

Под элегантными бульварами французской столицы расположена одна из крупнейших канализационных систем Европы, протяженность которой превышает 2 600 километров. Сегодня ее часть открыта для туристов в виде музея канализации Парижа. Экскурсия начинается со спуска под землю недалеко от моста Альма.

Посетители проходят по специально оборудованному маршруту, где могут увидеть настоящие действующие галереи, инженерные механизмы, историческое оборудование и инструменты, которыми пользовались работники канализационной службы. Особую атмосферу создают шум воды, прохлада подземелья и интерактивные экспозиции.

Канализация Парижа / коллаж 24 Канала, фото Hotels.com

Здесь можно узнать, как менялась система водоотведения Парижа от галло-римской эпохи до наших дней и какую роль она играет в развитии города и защите окружающей среды. Одной из самых интересных локаций считается мостик над главным каналом, откуда открывается вид на потоки воды, непрерывно движущиеся под французской столицей. Билет стоит 9 евро.

Почему Парижские катакомбы называют одним из самых жутких музеев Европы?

Еще одна необычная экскурсия по Парижу проходит примерно на глубине 20 метров. Именно здесь расположены знаменитые Парижские катакомбы – огромный оссуарий (подземное хранилище), в котором хранятся останки нескольких миллионов жителей города. В конце XVIII века из-за переполненных кладбищ власти Парижа решили перенести человеческие останки в заброшенные каменные карьеры.

Парижские катакомбы / фото Les catacombes de Paris

Уже в 1786 году это место официально получило название Парижского муниципального оссуария, а впоследствии стало известным во всем мире как катакомбы. Сегодня туристы проходят примерно 1,5-километровый маршрут, который занимает около часа. Чтобы попасть в подземелье, необходимо спуститься по 131 ступеньке, а по завершении маршрута подняться еще по 112 ступенькам.

Температура внутри в течение года держится на уровне около +14 градусов, поэтому даже летом рекомендуется брать с собой теплую одежду. Из-за особенностей подземных ходов катакомбы не рекомендуется посещать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с дыханием или нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Во время экскурсии посетителей просят не прикасаться к костям и соблюдать правила сохранения этого уникального исторического памятника. Стоимость билета для взрослого человека 31 евро.

Как попасть на заброшенную станцию метро, ставшую настоящей легендой Нью-Йорка?

В самом центре Нижнего Манхэттена скрыта еще одна необычная туристическая локация – историческая станция метро Old City Hall. Именно отсюда в 1904 году отправился первый поезд нью-йоркского метро. Локация быстро стала символом развития города благодаря своей необычной архитектуре: арочным потолкам, декоративной плитке, витражным мансардным окнам и изящным люстрам.

Заброшенная станция метро в Нью-Йорке / фото Rhododendrites

Несмотря на то, что станцию закрыли для пассажиров еще в 1945 году, она не исчезла полностью. Сегодня она используется в качестве разворотного кольца для поездов линии 6, а попасть внутрь можно только во время специальных экскурсий. Экскурсии организует Нью-Йоркский транзитный музей несколько раз в год.

Принять участие могут только члены Нью-Йоркского музея общественного транспорта, а перед посещением все взрослые проходят обязательную проверку безопасности. Экскурсия длится около 90 минут. Сначала участникам рассказывают историю появления нью-йоркского метро, после чего группа спускается под землю, чтобы увидеть одну из самых красивых и в то же время наименее доступных станций города. Стоимость для взрослого человека 50 долларов.

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