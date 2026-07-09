Бесплатный отдых в Кривом Роге: куда поехать, чтобы искупаться и насладиться природой

Многие ищут места для отдыха у воды, но далеко не все знают, что совсем рядом с Кривым Рогом есть место, где сочетаются лесные тропинки, живописные пейзажи и несколько разных пляжей.

Карачуновское водохранилище в Кривом Роге по-прежнему занимает особое место. Оно не только обеспечивает город водой, но и давно стало излюбленным местом отдыха местных жителей. Здесь можно провести целый день: прогуляться по лесу, искупаться, устроить пикник или просто насладиться тишиной.

Почему Карачуновское водохранилище стоит посетить хотя бы раз?

Дорога к этому месту уже сама по себе является частью путешествия. Отдыхающим предстоит пройти через лиственный Карачуновский лес, где даже в жаркий день царит приятная прохлада. В конце маршрута открывается панорама на Карачуновское водохранилище.

Как выглядит водохранилище: смотреть видео

Здесь можно выбрать отдых на любой вкус: у больших каменных глыб расположен каменистый берег, а неподалеку находится пляж "Белые Камни" с мягким песком. Вода здесь приятная для купания. Кроме того, на водохранилище можно порыбачить или просто провести несколько часов, любуясь природой.

Какую роль Карачуновское водохранилище играет для Кривого Рога?

Несмотря на свою популярность среди отдыхающих, Карачуновское водохранилище имеет гораздо более важное значение. Оно является главным источником водоснабжения Кривого Рога. Кроме того, водоем используют для орошения земель, промышленных и бытовых нужд, а также для рыбного хозяйства.

Как появилось Карачуновское водохранилище?

История водохранилища началась еще в 1930 году. Его создание было связано со строительством Криворожского металлургического завода, ныне известного как АрселорМиттал Кривой Рог. Для работы предприятия требовалось большое количество воды, поэтому строительство велось в две очереди: с 1932 по 1938 год и с 1954 по 1958 год.

Во время создания водохранилища под затопление попали несколько населенных пунктов, среди которых Карачуновка, Моисеевка, Андреевка, Хрущевка, Богоблагодатное, Владимировка, Даниловка и Анновка. Именно от села Карачуновка водоем и получил свое название. Впоследствии вдоль берегов был высажен Карачуновский лесной массив площадью около 300 гектаров, а также построены туристические базы, пионерские лагеря и профилактории.

Водохранилище имеет площадь 26,9 квадратных километров, простирается почти на 35 километров, а его максимальная глубина достигает 19,1 метра. Благодаря сочетанию природных ландшафтов, леса и воды это место остается одним из самых интересных вариантов для бесплатного летнего отдыха недалеко от города.

Где находится пляж "Белые Камни": смотрите на картах