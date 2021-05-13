Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Канада бере участь у міжнародних перемовинах стосовно можливого запровадження обов'язкових сертифікатів вакцинації для міждержавних поїздок.

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Що заявив Трюдо

На його думку, ідея запровадження сертифікату вакцинації для міжнародних подорожей є обґрунтованою.

З великою ймовірністю у Канаді з часом можуть сказати, що повністю вакциновані американці, приїжджі з Південної Америки, Азії або інших регіонів світу, можуть відвідувати Канаду – якщо продемонструють підтвердження щеплення,

– наголосив Трюдо.

Канада ще з 2020 року, від початку пандемії, тримає свої кордони закритими для більшості іноземців. Дозвіл на в'їзд до країни отримують здебільшого медики.

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