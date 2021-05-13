Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Канада бере участь у міжнародних перемовинах стосовно можливого запровадження обов'язкових сертифікатів вакцинації для міждержавних поїздок.
Актуально Німеччина відкривається для туристів: нові правила самоізоляції та здачі тестів
Що заявив Трюдо
На його думку, ідея запровадження сертифікату вакцинації для міжнародних подорожей є обґрунтованою.
З великою ймовірністю у Канаді з часом можуть сказати, що повністю вакциновані американці, приїжджі з Південної Америки, Азії або інших регіонів світу, можуть відвідувати Канаду – якщо продемонструють підтвердження щеплення,
– наголосив Трюдо.
Канада ще з 2020 року, від початку пандемії, тримає свої кордони закритими для більшості іноземців. Дозвіл на в'їзд до країни отримують здебільшого медики.
Які країни впускатимуть туристів: коротко
- Жителі Євросоюзу зможуть відвідувати Австрію вже з 13 травня.
- Якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу, українці зможуть їздити у Литву влітку.
- В Італії планують запуск видачі паспортів вакцинації.
- Німеччина пом'якшила правила в'їзду в країну.