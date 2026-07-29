Эту еду лучше не брать со шведского стола в отеле: что с ней не так

Еда в отелях соответствует стандартам безопасности, однако даже лучшие заведения не могут полностью исключить риск пищевого отравления. Именно поэтому при отпуске следует обращать внимание на вид и хранение определенных продуктов.

В ресторанах гостиниц на шведском столе нарезаны арбузы, дыни, ананасы и другие фрукты в летнее время почти всегда, пишет Interia Kobieta . И хотя они выглядят довольно аппетитно, именно их употребление может представлять риск.

Что не так с нарезанными фруктами?

После разрезания мякоть плода имеет склонность к росту микробов. Это больше всего касается дынь, влажная мякоть которых способна размножать бактерии. Дыни и арбузы должны обязательно мыться, потому что если этого не сделать, загрязняющие вещества из ножа попадут в плод.

Обед или ужин в формате шведского стола длится от 1 до 3 часов, за это время нарезанные фрукты при высоких температурах становятся склонными к бактериям.

Самый безопасный выбор – это фрукты с кожурой, которые можно почистить самостоятельно. Это могут быть бананы, яблоки, груши, слюны, апельсины, нектарины, персики или абрикосы.



Нарезанные фрукты можно брать только, если они не долго стоят на тарелке.

С чем еще следует проявить осторожность в отеле?

Не всегда риск проблем с пищеварением связан с фруктами. К примеру, в странах Северной Африки – Египте и Тунисе, а также во многих странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, бактерии находятся в местной воде.

Для местных жителей они не вредны, но у туристов могут вызвать проблемы с пищеварением и диареей.

Риск касается даже кубиков льда, которые добавляют в напитки, а также продуктов, которые могли быть промыты в воде из-под крана. В таких странах лучше всего пить только бутилированную воду.

Кроме того, туристам следует проявить осторожность с другими продуктами, хранящимися при ненадлежащей температуре. Речь идет о таких горячих блюдах как яичница, хот-доги или колбаски, которые несколько часов могут стоять в нагревателях, нередко температура которых недостаточно высока, поэтому в этих продуктах начинают размножаться бактерии.

Проблема касается также тех продуктов, которые нуждаются в постоянном охлаждении. Это йогурт, творог, колбасные изделия, молоко и свежевыжатые соки, которые должны храниться при низкой температуре.



Молочные продукты должны стоять в холоде / Фото Pexels

Если же они сохраняются длительно вне холодильника, их употребление может представлять риск пищевого отравления.

Следует осторожничать с салатами и листовыми овощами. Если смешанную зелень тщательно не промыть, она может стать источником вредных бактерий.

Однако этот список продуктов не означает, что именно их следует избегать на шведских столах. В большинстве случаев вся еда в отелях безопасна. Нужно только обращать внимание на то, как эти продукты хранятся. Если относительно фруктов, мяса или молочных продуктов есть сомнения – их лучше обходить.