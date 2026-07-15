Тайна киевского Иордана: где на самом деле Владимир крестил Русь и что там можно увидеть

Многие считают, что массовое крещение киевлян в 988 году состоялось в Днепре. Но на самом деле исторические летописи указывают, что это произошло в другой легендарной реке.

Это Почайна, и сегодня ее сохранившееся русло и сакральные места вокруг представляют собой уникальный маршрут для увлекательного путешествия на выходных. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Где на самом деле Владимир крестил киевлян?

Эта удивительная история раскрывает тайны древнего Киева и приглашает в путешествие по берегам настоящего "украинского Иордана". Как свидетельствует "Повесть временных лет" и многочисленные исторические исследования, массовое крещение жителей Киева князем Владимиром на самом деле происходило не в Днепре, а в водах его правого притока – реки Почайна. По крайней мере, это самая распространенная среди современных историков версия.

В древности Почайна была глубокой и полноводной, протекая в непосредственной близости от Подола. Она отделялась от Днепра лишь узкой песчаной косой, что и создало историческую путаницу среди летописцев. Для масштабного обряда требовался удобный берег без стремительного течения и обрывов, где люди могли безопасно войти в воду, и именно тихая Почайна в районе современной Почтовой площади, где тогда находилась гавань, стала идеальным местом.

На протяжении веков из-за индустриализации, строительства железной дороги и возведения жилого массива Оболонь легендарную реку буквально стерли с карт, засыпав ее устье и превратив русло в систему полузабытых озер и бетонных коллекторов. Однако благодаря невероятным усилиям киевских активистов и краеведов историческая справедливость была восстановлена. Сегодня каждый желающий может пройти по уникальному маршруту и прикоснуться к живой истории крещения Руси.

Интересные факты об истории и современном облике реки Почайна: смотрите видео STEPANETS

Какие места стоит посетить вокруг исторической реки Почайна?

Первой обязательной остановкой путешествия является Почтовая площадь. Именно здесь, в месте исторического слияния Почайны и Днепра, во время археологических раскопок были найдены уникальные артефакты и целые улицы времен Руси. Рядом возвышается изящная церковь Рождества Христова, а чуть дальше, на улице Почайнинской, расположена старинная Ильинская церковь – по преданию, первый христианский храм Киева, возведенный у вод Почайны еще во времена князя Игоря.

Далее стоит подняться на легендарную Владимирскую горку. Прогулка по этому зеленому парку ведет к величественному памятнику князю Владимиру Великому, возвышающемуся над днепровскими склонами. Отсюда открывается невероятная панорама на Подол и бывшее русло Почайны. Неподалеку, у подножия холма, расположены Крещатицкий источник и колонна Магдебургского права, которую также называют Нижним памятником святому Владимиру. По легенде, именно в этом источнике князь крестил своих сыновей.

Для тех, кто хочет увидеть сохранившуюся живую воду летописной реки, путь лежит на Оболонь. Между станцией метро "Почайна" и развлекательным комплексом "Блокбастер" сохранился естественный участок русла. Здесь активно создают современный парк "Почайна", где можно прогуляться вдоль берега, почувствовать особую сакральную атмосферу и даже посетить Иорданское озеро, где священники традиционно проводят освящение воды.

Вот как выглядит исторический Киев в наши дни: смотрите видео SvitzRodzynkoyu

Что стоит помнить о Дне крещения и личности князя Владимира?

Хотя летописи описывают крещение Руси как одномоментное и исключительно торжественное событие, исторические факты свидетельствуют о длительном и сложном процессе. Отказ князя Владимира от язычества и выбор христианства были продиктованы не только религиозными мотивами, но и политическим расчетом – стремлением укрепить центральную власть и вывести государство на международную арену.

Реальный переход к новой вере длился десятилетиями и сопровождался скрытым сопротивлением и восстаниями. Попытка полностью искоренить старые верования потерпела неудачу, что привело к возникновению уникального явления двойного вероисповедания – слияния языческих обрядов (таких как Коляда или Купала) с христианскими праздниками. В то же время принятие христианства стало мощным цивилизационным скачком – оно кардинально изменило повседневную жизнь предков, дало толчок развитию письменности, архитектуры и европейской интеграции Руси.

День крещения Киевской Руси-Украины отмечают с 2008 года – раньше 28 (до 2023), а сейчас как раз 15 июля. Эта дата является символической, ведь именно 15 июля 1015 года – день кончины и поминовения равноапостольного князя Владимира Великого. И на эту же дату приходится государственный праздник – День украинской государственности.