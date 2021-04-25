Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку самых атмосферных заведений Одессы, которые стоит посетить. Что выбрать: итальянский завтрак в центре города или с видом на Черное море – решать вам.

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Какие заведения Южной Пальмиры стоит посетить

Fratelli

Это место с отличным сервисом и лучшей итальянской едой, которую можно попробовать за пределами Италии. Здесь обязательно нужно заказать пиццу с дровяной печи, пасту с морепродуктами, и бокал вина из собственной коллекции заведения.

Адрес: Греческая, 17

12 monkeys

Это старинный коктейльный бар в сочетании с рестораном. Меню заведения предлагает блюда ближневосточной кухни: хумус классический с овощами, севиче из сибаса и прочее. Также стоит заказать коктейли Ruby Negroni, Negroni XO и Hyssop Gimlet.

Адрес: Дерибасовская, 17

Kotelok

Особенность бара мидий – открытая кухня. В меню представлены фирменные блюда: черноморские мидии, биточки из тюльки, угощение с рапанов, бычков и камбалы, багеты с рыбой. Из алкоголя предлагают домашнее вино, просеко и фризанте.

Адрес: Садовая, 17

YUG

Кроме вкусной кухни тут еще и открывается удивительный вид на Черное море. В меню традиционные блюда культовых стран: Молдовы, Греции, Италии, Франции, Испании, Израиля, Грузии и, конечно, Украины. Попробуйте хотя бы мраморного сома или кашу тапиоку.

Адрес: Маячный переулок, 15.

Дача

Это заведение для тех, кто любит настоящую домашнюю еду: картофель в мундирах с зеленью, тюлькой и с луком и свеклой, или чебурек с телятиной и другие "мамины" блюда. Кроме кухни тут еще и невероятная атмосфера, напоминающая дом.

Адрес: Французский бульвар, 85

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды.



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

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Вкусного путешествия!