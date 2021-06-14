Вкусный Харьков: какие заведения обязательно надо посетить во время гастротура

Харьков – один из крупнейших и красивейших городов Украины. Отправившись сюда, вы точно не соскучитесь. Кроме старинной архитектуры еще стоит заглянуть в интересные заведения, где еще и очень вкусно.
Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку заведений, которые обязательно надо посетить в Харькове. Вам точно понравится!
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Square Pizza&Coffee
Где: улица Маршала Бажанова, 14
Идеальное место для любителей пиццы. Причем это не просто пиццерия, но еще и кофейня.
Здесь подают 15 видов пицц, среди которых – пицца с грушей и сыром дор блю, пицца бекон с луком конфи, карбонара, цезарь. Также в меню есть 11 видов кофе, какао, чай и холодные напитки.
Мысли вслух
Где: Павловская площадь, 5
Это первый крафтовой ресторан в Харькове. "Изюминка" заведения – огромный выбор крафтового пива и обеды в стиле "Фудпейринг" (создание новых кулинарных сочетаний).
Меню ресторана предлагает блюда европейской и авторской кухни. Посетители советуют попробовать фирменные эклеры с мозгами, щеку теленка с картофельным пюре, икру щуки, эклер с маскарпоне и Бейлисом.
Мама Манана
Где: Павловская площадь, 20
Сюда стоит заглянуть тем, кто предпочитает блюда грузинской кухни.
В меню заведения присутствуют традиционные и авторские блюда грузинской кухни: хинкали и хачапури с разными начинками, шашлык, каре баранины и телятины, люля-кебаб, соусы и десерты. Из напитков – большой выбор грузинских вин.
Стыдно быть несчастливым
Где: площадь Конституции, 1
Ресторан французской кухни, который тоже имеет свои "изюминки": необычные начинки пирогов, открытая кухня. Еще один важный момент – можно приходить со своими домашними любимцами.
Здесь стоит попробовать салат из шеек раков, авокадо и томатами, пирог с улитками, виноградным маслом и сыром, паста с хамоном и розовым маслом. В ресторане обширная винная карта, можно выпить коктейли, фреши и кофе.
Live.Love.Avocado
Где: улица Сумская, 59
А вот поклонникам полезной пищи понравится это заведение. Он продвигает концепцию healthy comfort food.
Его особенность – авокадо во всех блюдах. Здесь советуют попробовать авокадо-бургеры с креветками, салат с телятиной, авокадо, грейпфрутом и микс салатом под винным соусом, десерт примы-балерины ХНАТОБа.
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Мне бы рыбы
Где: улица Алчевских 18 / Иванова 22
Если хотите морепродуктов, то вам сюда. Можно отведать крыло черноморского ската, морского угря, устриц, улиток и лангустов. В ресторане есть карта вин, крепкие спиртные напитки, чай, кофе, какао и соки.
Кроме того, здесь открытая кухня. Поэтому сможете наблюдать за процессом приготовления.
Чем добраться?
Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.
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SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua
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Приятного аппетита!