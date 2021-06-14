Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку заведений, которые обязательно надо посетить в Харькове. Вам точно понравится!

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Square Pizza&Coffee

Где: улица Маршала Бажанова, 14

Идеальное место для любителей пиццы. Причем это не просто пиццерия, но еще и кофейня.

Здесь подают 15 видов пицц, среди которых – пицца с грушей и сыром дор блю, пицца бекон с луком конфи, карбонара, цезарь. Также в меню есть 11 видов кофе, какао, чай и холодные напитки.

Мысли вслух

Где: Павловская площадь, 5

Это первый крафтовой ресторан в Харькове. "Изюминка" заведения – огромный выбор крафтового пива и обеды в стиле "Фудпейринг" (создание новых кулинарных сочетаний).

Меню ресторана предлагает блюда европейской и авторской кухни. Посетители советуют попробовать фирменные эклеры с мозгами, щеку теленка с картофельным пюре, икру щуки, эклер с маскарпоне и Бейлисом.

Мама Манана

Где: Павловская площадь, 20

Сюда стоит заглянуть тем, кто предпочитает блюда грузинской кухни.

В меню заведения присутствуют традиционные и авторские блюда грузинской кухни: хинкали и хачапури с разными начинками, шашлык, каре баранины и телятины, люля-кебаб, соусы и десерты. Из напитков – большой выбор грузинских вин.

Стыдно быть несчастливым

Где: площадь Конституции, 1

Ресторан французской кухни, который тоже имеет свои "изюминки": необычные начинки пирогов, открытая кухня. Еще один важный момент – можно приходить со своими домашними любимцами.

Здесь стоит попробовать салат из шеек раков, авокадо и томатами, пирог с улитками, виноградным маслом и сыром, паста с хамоном и розовым маслом. В ресторане обширная винная карта, можно выпить коктейли, фреши и кофе.

Live.Love.Avocado

Где: улица Сумская, 59

А вот поклонникам полезной пищи понравится это заведение. Он продвигает концепцию healthy comfort food.

Его особенность – авокадо во всех блюдах. Здесь советуют попробовать авокадо-бургеры с креветками, салат с телятиной, авокадо, грейпфрутом и микс салатом под винным соусом, десерт примы-балерины ХНАТОБа.

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Мне бы рыбы

Где: улица Алчевских 18 / Иванова 22

Если хотите морепродуктов, то вам сюда. Можно отведать крыло черноморского ската, морского угря, устриц, улиток и лангустов. В ресторане есть карта вин, крепкие спиртные напитки, чай, кофе, какао и соки.

Кроме того, здесь открытая кухня. Поэтому сможете наблюдать за процессом приготовления.

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, что провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Кроме того, эта модель позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного аппетита!