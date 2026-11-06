Стюардесса назвала 3 вещи, которые не стоит делать в самолете: одна может включить сигнализацию

Самолет – это не то место, где можно вести себя так же, как дома. Некоторые привычки пассажиров не только раздражают экипаж, но и могут доставлять неудобства другим людям на борту.

О трех вещах, которых следует избегать на борту, рассказала немецкая стюардесса авиакомпании TUI, известная в тиктоке под псевдонимом Mrsmiva.

Почему нельзя распылять дезодорант в самолете?

Стюардесса предостерегает от использования дезодорантов и лаков для волос в самолетных туалетах. Аэрозоли могут активировать чувствительные датчики дыма, поэтому сработает сигнализация. Тогда экипажу придется срочно проверять, нет ли на борту опасности. Также не стоит распылять средства с резким запахом непосредственно в салоне. В замкнутом пространстве это может мешать другим пассажирам, особенно людям с проблемами дыхания.

Почему не стоит ходить в туалет самолета босиком?

Даже во время длительного перелета, когда хочется снять обувь, в туалет лучше возвращаться в ней. Из-за большого количества посетителей пол в туалете часто остается влажным и грязным. Кроме того, жидкость на полу не обязательно является водой после уборки. Поэтому ходить там босиком или только в носках негигиенично.

Почему не стоит спать, прислонившись к иллюминатору?

Еще одна распространенная привычка пассажиров – использовать окно в качестве опоры для головы во время сна. Однако стюардесса не советует этого делать по гигиеническим соображениям. Между рейсами сотрудники в первую очередь убирают заметные загрязнения и протирают откидные столики. Окна же могут оставаться без внимания. Вместо этого она рекомендует брать в путешествие специальную дорожную подушку.