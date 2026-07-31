Чтобы не стоять зря в очереди к аттракционам: 5 ошибок туристов в Диснейленде

Диснейленд – это место, где оживают детские мечты. Именно сюда каждый год приезжают миллионы людей, чтобы покататься на культовых аттракционах, встретить любимых персонажей и хотя бы на день окунуться в сказочную атмосферу. Впрочем, реальность нередко оказывается менее беззаботной: без надлежащей подготовки значительную часть дня можно провести не на аттракционах, а в бесконечных очередях.

Украинка Анна Зубкова, которая вместе с семьей посетила Диснейленд в Париже, назвала 5 ошибок, которые могут допустить туристы в этом парке аттракционов.

Какие ошибки могут совершить туристы в Диснейленде?

1. Перепутать парки

В Париже есть два парка аттракционов от Диснея – классический с замком и Disney Adventure World для более взрослой аудитории. Анна покупала билеты в классический парк, но уже на месте перепутала их и зашла не в тот. На кассе женщине заявили, что теперь придется доплачивать половину стоимости каждого билета, чтобы попасть в классический парк. Украинка была в отчаянии, ведь и так заплатила по 75 евро за билеты, а доплата составляла еще 45 евро.

К счастью, сотрудники отнеслись к ситуации с пониманием и выдали туристам новые билеты. Так семья украинцев смогла попасть в тот парк, который планировала, со второй попытки.

2. Не использовать официальное приложение Диснейленда

Без приложения Disneyland Paris в парке будет очень сложно ориентироваться. Придется тратить очень много времени на поиски конкретных аттракционов. Кроме того, в приложении можно увидеть время ожидания в очереди к каждому аттракциону.

В приложении можно найти ближайшие рестораны и даже отсортировать их по стоимости. Отметим, что в меню здесь в основном фастфуд – картошка фри, пицца, наггетсы и т. д.

Украинка рассказала об ошибках туристов в Диснейленде: видео

3. Не учитывать ограничения по возрасту или росту

Туристы могут час простоять в очереди к аттракциону, а потом выяснится, что на нем есть ограничения и ребенку кататься запрещено. Это важно проверить до того, как встать в очередь.

К слову, украинцам очень понравился аттракцион Big Thunder Mountain – это горки в стиле шахтерского поезда на Диком Западе. Они довольно экстремальные и имеют ограничение по росту – от 102 сантиметров. В то же время аттракцион Peter Pan's Flight очень понравится детям, потому что здесь создается ощущение, что ты попадаешь в сказку.

4. Пропустить парад

Дважды в день по центральной улице парка и вплоть до замка проходит парад героев мультфильмов Disney. Узнать, в котором именно часу, можно в приложении. Лучше всего остановиться именно у замка и там ждать парад, ведь это конечная точка, где герои танцуют дольше всего.

5. Пропустить вечернее шоу

Вечернее шоу – это одна из лучших частей посещения Диснейленда. Начинается оно около 22:00, но прийти нужно примерно за час, чтобы занять хорошее место. По словам Анны, возле двух центральных клумб вид был невероятный.