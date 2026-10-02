Пока не наступили морозы: какие грибы еще растут в Украине в октябре

Осень – один из самых активных периодов для грибников, ведь после летней жары в лесах создаются благоприятные условия для роста многих грибов. Если погода остается влажной, а температура не опускается слишком низко, грибной сезон может продолжаться и в октябре. В то же время он зависит от региона, количества осадков и первых заморозков.

В настоящее время погода благоприятная, поэтому грибной сезон еще не заканчивается. 24 Канал подробно расскажет о том, какие грибы можно найти в украинских лесах в октябре.

Какие грибы растут в октябре?

Опята – самые популярные съедобные грибы октября. Они преимущественно растут большими группами на пнях, поваленных деревьях и у корней. Чтобы наполнить целую корзину, иногда достаточно найти одно удачное место. Особенно активно опята растут после дождей, когда устанавливается прохладная, но еще не морозная погода. При этом очень важно не перепутать их с ложными опеньками, среди которых есть ядовитые виды.

Опята растут группами / Фото Любови Костей

Сезон белых грибов приходится на лето и начало осени, но они часто встречаются в лесу и в октябре. Особенно если осень теплая, а в лесах достаточно влаги. Эти грибы растут в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Белые грибы образуют симбиоз с деревьями, поэтому их стоит искать возле сосен, елей, дубов и берез. В то же время ближе к концу октября количество таких находок обычно уменьшается из-за похолодания.

Также в октябрьском лесу можно наткнуться на маслята. Чаще всего они растут в сосновых лесах, на опушках и открытых участках вблизи хвойных деревьев. Их характерной особенностью является скользкая, часто блестящая шляпка, которая особенно заметна после дождя. Маслята могут появляться группами, поэтому стоит внимательно осматривать участки, где ранее уже встречались эти грибы. Однако после первых заморозков маслят становится значительно меньше, поэтому октябрь может стать последней возможностью найти этот вид до следующего сезона.

Урожай масляток / Фото Андрея Дубана

В октябре после дождей в лесах можно встретить также рыжики. Чаще всего их находят под соснами и елями, где они растут среди опавших листьев и хвои. Эти грибы имеют характерную оранжевую окраску, а при разрезе выделяют оранжевый молочный сок. Рыжики ценятся за вкус, поэтому их используют для жарки, засолки и маринования.

К прохладной погоде хорошо приспособлены вешенки. Растут эти грибы не на земле, а непосредственно на деревьях. Их можно искать на пнях, сухостоях и поваленных стволах, часто большими группами.



Вешенки растут на деревьях / Фото Depositphotos

Первые ночные заморозки не означают, что грибной сезон окончательно завершился. Некоторые грибы продолжают расти даже в прохладную погоду. Например, вешенки могут встречаться поздней осенью, а зимний опеньок появляется в холодный период. Но после сильного похолодания количество грибов в лесу заметно сокращается, поэтому стоит поторопиться.