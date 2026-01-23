Украинка, которая путешествует по Шотландии, рассказала о лучших городах страны
- Украинка, которая путешествует по Шотландии, поделилась своими впечатлениями о разных городах, в частности оценила Эдинбург, Глазго, Стерлинг, Бремер и другие.
- Шотландия привлекательна в любое время года: зима предлагает более дешевые цены, весна – красивые пейзажи, лето – традиционные Игры горцев, декабрь – рождественские ярмарки.
Шотландия – это страна с драматической природой, средневековыми замками и мистическими пейзажами. Здесь царит уникальная атмосфера, которую вы не найдете ни в одной другой стране. Украинка, которая живет в этой стране, много путешествует по городам, селам и островам Шотландии, а потом делится впечатлениями в соцсетях.
Пользовательница тиктока @chuzhozemka1 оценила шотландские города, в которых уже успела побывать, и кратко поделилась впечатлениями о каждом из них.
Читайте также Как съездить на 3 дня в Будапешт всего за 10 тысяч гривен: реальный опыт туристки
Как украинка оценила города Шотландии?
Эдинбург – 10 баллов из 10. В столице Шотландии сохранилось немало средневековой архитектуры и мистических локаций. Сколько бы раз украинка не приезжала в Эдинбург, каждый раз у нее возникает эффект "вау".
Инвернес – 7 из 10. Самый северный город Шотландии является идеальной точкой для старта путешествия по Гайлендсу (историко-географической части страны). Из Инвернеса открывается множество маршрутов к невероятным местам – озера Лох-Несс, локаций сериала "Чужестранка".
Глазго – 8 из 10. Сюда стоит ехать ради архитектуры. В Глазго она очень разнообразная и смелая. Ценителям городской эстетики понравится.
Обратите внимание! Ранее мы рассказывали, куда пойти в Глазго, чтобы влюбиться в этот город. Глазго вполне справедливо называют городом контрастов. Здесь на каждом шагу можно найти что-то особенное – от величественных соборов и музеев мирового уровня до маленьких уютных улочек, сохраняющих дух бывшего индустриального центра Шотландии.
Стерлинг – 9 из 10. Это небольшой уютный городок с большим количеством исторических достопримечательностей. Именно здесь можно увидеть замок, в котором короновали королеву Шотландии Марию Стюарт. По словам украинки, в Стерлинге кажется, что гуляешь декорациями исторического фильма.
Дома местных жителей в Стерлинге / Фото Depositphotos
Бремер – 10 из 10. В это шотландское село украинка возвращается снова и снова. С Бремера стартует множество пешеходных маршрутов, а совсем рядом расположен один из крупнейших и красивейших заповедников Великобритании – Кернгормс. Природа в нем просто невероятная.
Балатер – 8 из 10. В этом городке расположена летняя резиденция королевы Виктории – Балморал. Замок построен в готическом стиле и здесь до сих пор царит атмосфера тихой роскоши, спокойствия и королевской сдержанности.
Замок Балморал / Фото Depositphotos
Данди – 6 из 10. Этот город стоит увидить тем, кто интересуется искусством и дизайном, – им точно понравится в музее дизайна V&A Dundee. Другим туристам путешественница не советует ехать специально в Данди – его можно посетить по дороге к другим локациям.
Стонгейвен – 8 из 10. Город расположен на берегу Северного моря, а потому здесь царит уникальная атмосфера – спокойно и одновременно как-то по-праздничному.
Остров Скай – 9 из 10. В Шотландии есть много не менее красивых, но менее популярных островов. На Скай лучше всего ехать в апреле – мае, когда туристов еще не много, а природа уже во всей красе.
Шетландские острова – 10 из 10. Именно здесь украинка наконец почувствовала настроение островной жизни. Шетландские острова – это буквально край Шотландии. Время здесь замедляется, чувствуется человеческое тепло и мощная сила природы.
Оркнейские острова – 8 из 10. Эти острова расположены ближе к цивилизации, поэтому островного настроения нет. Но зато природа очень красивая.
Украинка оценила шотландские города: видео
Когда лучшее время, чтобы поехать в Шотландию?
Как пишет Get your guide, Шотландия прекрасна в любое время года. С января по март здесь несезон, а потому цены на билеты и проживание дешевле. Хотя световой день и короткий, но это прекрасная возможность, чтобы недорого посетить музеи и замки.
Апрель и май – идеальны для прогулок. Шотландское нагорье весной поражает своей красотой и душистым ароматом травы и цветов. Многие туристы приезжают в это время, чтобы пойти в живописный поход.
Летом в Шотландии проходят традиционные Игры горцев, а потому здесь очень интересно. Из минусов – это большее количество туристов, чем в другие месяцы.
В декабре в Шотландию можно поехать на рождественские ярмарки. Словом, здесь всегда есть чем заняться.