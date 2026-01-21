Забудьте о популярных локациях: эти 5 европейских городов стоит увидеть в 2026 году
- В 2026 году путешественникам рекомендуют посетить менее известные города Европы, такие как Гент, Антверпен, Бари, Мурсия и Сеговия.
- Эти города предлагают аутентичную атмосферу, доступные цены и отсутствие туристических толп, что делает их привлекательными для современных туристов.
Ярых путешественников классические маршруты уже больше не привлекают, поэтому вместо Парижа или Рима стоит отправиться в города, которые не перегружены туристами. Есть несколько городов в Европе, где действительно можно отдохнуть и насладиться архитектурой, природой и местностью.
Интерес к столицам Европы начал исчезать у туристов еще в прошлом году, поэтому путешественники в 2026 году охотно могут отдавать предпочтение менее раскрученным направлениям, пишет Travel off Path.
Главные причины выбора таких городов очевидны – это доступные цены, отсутствие толп и возможность увидеть что-то действительно аутентичное. Вместо столиц стоит наведаться в другие города, которые также являются культурными центрами определенных стран. В 2026 году эксперты выделили 5 локаций, которые будут формировать новые туристические тренды.
Куда поехать вместо известных столиц Европы?
Гент, Бельгия
Этот город стремительно превращается в один из самых интересных направлений Европы. Туристы все чаще выбирают Гант вместо перенасыщенного Брюсселя. Город очаровывает средневековым центром, каналами, древним замком и панорамными видами, а также колокольней, что занесена в список ЮНЕСКО.
Антверпен, Бельгия
Второй по величине город страны является еще одной бельгийской звездой. Сердце Антверпена – это Старый город с площадью Гроте-Маркт, которое выглядит невероятно красиво. Над историческим лабиринтом возвышается шедевр готической архитектуры – собор Богоматери.
Бари, Италия
За последний год итальянский Бари продемонстрировал впечатляющий рост интереса среди туристов. Город является ключевым портом на Адриатическом море. Исторический центр Бари Веккья – это лабиринт узких улочек, старинных романских церквей и семейных тратторий, где до сих пор готовят по рецептам, передающихся поколениями.
Мурсия, Испания
Настоящим открытием года стала Мурсия – солнечный, спокойный и уютный город в Испании. Город известен площадью Карденаль-Бельюга и пляжем Плайя-де-Лос-Алькасарес, куда можно добраться из города за 40 минут.
Сеговия, Испания
Благодаря своей неповторимой исторической атмосфере, Сеговия завоевывает любовь туристов. Город прославился величественным римским акведуком, готическим собором и колоритным еврейским кварталом. Жемчужиной Сеговии является Алькасар – средневековая крепость, возвышающаяся над городом.
Какой город в Европе является недооцененным?
Турин, столица итальянского региона Пьемонт, признан Европейской столицей умного туризма в 2025 году, пишет Express. Туристам в Турине рекомендуется посетить Национальный музей кино в здании Моле-Антонеллиана с панорамными видами на Альпы.
